Журналист 1+1 media вылечился от коронавируса

Журналист управления спортивных проектов 1+1 media Роман Куплевацкий, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, выписан из больницы, сообщает группа.

Сейчас корреспондент спортивной редакции находится дома и занимается дальнейшим лечением. Ему предстоит реабилитация.

«Наконец настало время определенного покоя. Два ПЦР-теста на вирус дали отрицательный результат, остался третий. Его сделают на этой неделе. Еще надо побороть перекардит – осложнение, которое оставил после себя вирус. Врачи говорят о месяце восстановления. Сейчас нахожусь дома и выполняю все указания семейного врача и кардиолога. До возвращения в оптимальные кондиции осталось не так и много. Уверен, уже через месяц смогу вернуться к работе», – поделился журналист.

Напомним, 13 апреля издание gazeta.ua сообщило, что журналист спортивной редакции 1+1 media заболел коронавирусом. Тогда в медиагруппе эту информацию подтвердили, отметив, что она имеет конфиденциальный характер.

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Фото: Instagram журналиста

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