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Для начальной школы тоже подготовили онлайн-уроки

от Telekritika
От Telekritika 498
Главная Диджитал Для начальной школы тоже подготовили онлайн-уроки

Их трансляция в интернете и в телеэфире начинается во вторник.

Во вторник, 28 апреля, «Всеукраинская школа онлайн» начинает трансляцию уроков для школьников 1-4 классов. Уроки будут транслироваться на YouTube-канале МОН и еще четырех телеканалах. Программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинский язык, математика, наука и искусство. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Каждый урок длится 15 минут, что является оптимальным для занятий детей этой возрастной категории в формате теле- и онлайн-лекций. Всего для детей начальной школы лучшим является непосредственный контакт и обучение со своим учителем, поэтому мы не планировали делать онлайн-уроки для детей этого возраста. Однако многие родители и педагоги обращаются к нам с просьбой организовать уроки и для начальной школы», — рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Кроме онлайн-версии уроков на YouTube МОН, занятия можно будет смотреть и на телеканалах:

1 класс – Пиксель

2 класс – UA: Перший

3 класс – UA: Культура

4 класс – ПлюсПлюс

Уроки будут транслироваться по вторникам и четвергам с 9:00 до 10:00.

Напомним, проект «Всеукраинская школа онлайн» за три недели трансляции продемонстрировал 545 школьных уроков.

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Фото: МОН

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