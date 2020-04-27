Стал известен список шоу, доступных на HBO Max в день запуска платформы

Во вторник WarnerMedia объявила, что ее предстоящий стриминговый сервис HBO Max будет запущен в среду, 27 мая. Издание TVLine поделилось сериалами, которые будут доступны в день запуска платформы:
- Love Life – сериал с Анной Кендрик в главной роли покажет антологию жизни — от первых отношений до последних. Каждый сезон шоу будет рассказывать о разных людях и судьбах.
- Craftopia — детское шоу-соревнование, организованное YouTube-инфлюенсером Лорен Рийхимаки (она же LaurDIY).
- Legendary — танцевальное шоу о сообществе вог-танцоров и их соревнованиях «вог-балы». В шоу будут участвуют восемь танцевальных команд (известных как «дома»). Судьями выступят стилист Лоу Роуч, актриса Джамила Джамил, танцовщица Лейоми Мальдонадо и рэп-исполнительница Megan Thee Stallion.
- Перезапуск мультфильмов Looney Tunes, с такими известными персонажами как Баги Банни, Даффи Дак, Порки Пиг и другими.
- The Not Too Late Show with Elmo — ток-шоу, в котором участвуют персонажи Улицы Сезам, вроде Cookie Monster и знаменитые гости.
Как сообщалось в октябре, HBO Max будет стоить $14,99 в месяц, хотя нынешние абоненты HBO через AT&T и DirecTV (вместе с абонентами HBO Now) получат бесплатный доступ к услуге без дополнительных плат.
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Фото: HBO Max
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