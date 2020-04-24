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Для «Всеукраинской школы онлайн» уже подготовили более 500 уроков

от Telekritika
От Telekritika 202
Главная Диджитал Для «Всеукраинской школы онлайн» уже подготовили более 500 уроков

Наибольшим спросом пользуются уроки английского языка.

Проект «Всеукраинская школа онлайн» за три недели трансляции продемонстрировал 545 школьных уроков. Только на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины занятия уже просмотрели 7,1 млн раз. В эфире украинских телеканалов уроки увидели почти 12,5 млн зрителей. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Самым популярным предметом остается английский язык, также зрители интересуются математикой и украинским языком. Понравилась аудитории и физическая активность. Видео первой «руханки», выложенной на YouTube, набрало более 348 тыс. просмотров. А за первые недели видео с хэштегами #руханка и #руханкатоп в социальных сетях посмотрели более 20 млн раз.

Съемочный процесс начался 27 марта, а первые уроки были показаны в эфире украинских телеканалов 6 апреля. Ежедневно проходят съемки в среднем 25 уроков. Еженедельно в эфир выходит около 130 уроков по 11 предметам для 5-11-х классов. Во избежание ошибок уроки теперь проходят двойную экспертизу: 23 эксперта помогают учителям с подготовкой материала и присутствуют на съемках, еще 58 специалистов подключились к пост-продакшену.

Большую роль в популярности онлайн-школы сыграла участие в уроках звезд шоу-бизнеса, известных спортсменов, телеведущих и общественных деятелей. В целом «Всеукраинскую школу онлайн» уже посетило около 170 звездных гостей. Они сделали проект более привлекательным для молодой аудитории. Сейчас планируется, что уроки будут транслироваться по меньшей мере до завершения карантина.

Напомним, после старта инициативы телеканал «ПлюсПлюс» показал лучшие результаты телесмотрения «Всеукраинской школы онлайн».

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Фото: пресс-служба офиса президента

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