Facebook запустил собственный сервис групповых видеозвонков

Facebook решила последовать тренду и запустила собственный сервис групповых видеозвонков. В Messenger Rooms смогут общаться максимум 50 человек, сообщается в блоге компании.

Функцию Rooms можно активировать прямо в Facebook или в приложении Messenger. В блоге также сообщается, что доступ к ней получат пользователи со всего мира в ближайшие недели. А еще чуть позже доступ откроют из Instagram и WhatsApp. Отметим, что новинка является абсолютно бесплатной. Предусматривается возможность публикации записи эфира, если звонок был совершен посредством Instagram.

Также Messenger Rooms будет доступен и для тех людей, которые не зарегистрированы в соцсети или не имеют приложения Messenger — достаточно просто отправить им ссылку-приглашение. В отличие от Zoom, Messenger Rooms не имеет ограничений на время звонка.

Компания гарантирует, что прослушки не будет, однако и end-to-end шифрования — тоже.

Напомним: ранее стало известно, что Ирландия намерена принудить Google и Facebook платить локальным СМИ.

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Фото: Unsplash

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