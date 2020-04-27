Кино, насилие, «Дау»: мнения о фильме Хржановского

Недавно в сети начали обсуждать отдельные сцены из фильма Ильи Хржановского «Дау. Дегенерация», который показывали на международном кинофестивале Berlinale в этом году. Картина стала доступной для просмотра на официальном сайте «Дау» за $3. Всего на сайте доступно три фильма из проекта: «Дау. Наташа», «Дау. Нора мама» и «Дау. Вырождение» (второе название «Дау. Дегенерация»).

Внимание сосредоточилось вокруг фильма «Дау. Дегенерация» из-за съемок младенцев, которых в кадре, очевидно, подвергали насильственным действиям. По предварительной информации, младенцев взяли из Харьковского дома ребенка.

Журналистка и блогер Янина Соколова опубликовала кадры из фильма Хржановского и призвала отреагировать Национальную полицию: «Да, это кино. Нет, на фото не манекен, ребенок настоящий. Да, его никто не спрашивал, хочет ли он пыток. Ребенок взят из харьковского приюта, где с его помощью демонстрировали кадры насилия, иллюстрируя пыточный характер сталинских времен.

Часть критиков на фестивале в Берлине и Париже отказалась писать рецензии на это кино, мотивируя это нежеланием участвовать в пиаре фильма, который в документально-художественной манере демонстрировал изнасилования, унижения и садизм. Кино называется «Дау». Его режиссер — россиянин Илья Хржановский.

Все актеры и съемочная группа фильма подписали соглашение о неразглашении того, что происходило на площадке. Но это взрослые. Ребенок, которого европейцы увидели в кадре, не вызвал возмущение у общественности. Илья Хржановский, мы не знакомы. Но я хочу, чтобы вы ответили за это. Как и руководство харьковского приюта, которое позволило ребенку пережить этот ад».

Ведущий Сергей Притула поддержал журналистку и также поделился своим мнением: «…Сейчас стоит немного тщательнее рассмотреть фигуру нового художественного руководителя Мемориала (Мемориального центра «Бабий Яр» – ред). Фигуру режиссера Хржановского. Этот режиссер известен лишь одним фильмом — «Дау». Фильмом, в котором актеры не играют боль, а им действительно делают больно. Очень больно. Фактически над людьми в этом кино безжалостно издеваются ради удовлетворения психопатических потребностей режиссера Хржановского…

Хржановский в кино издевался над украинским сиротами, насиловал женщину и сотрудничал с российскими неонацистами и антисемитами. А теперь он приехал, чтобы строить Мемориал Бабьего Яра, чтобы украинцы лучше помнили издевательства и убийства нацистов. Я отказываюсь понимать этот трешняк!

Для меня очевидно, что «новая концепция Хржановского» преследует вполне российские цели – превратить украинскую трагедию в украинское преступление. Сделать из пострадавших — убийц.

Я призываю руководителей и членов наблюдательного совета Мемориала отреагировать немедленно. И отреагировать не вступая в полемику об искусстве, а сразу освободив от должности этого Хржанивского. Потому что это уже не об искусстве. Это о достоинстве. И это о боли миллионов человек. Рядом с которыми такие нелюди не могут даже стоять. Не что то чем-то управлять…».

Уполномоченный по делам ребенка Николай Кулеба обратился в полицию с заявлением относительно возможных пыток детей во время съемок, и 22 апреля прокуратура открыла криминальное производство по этому факту. По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, в процессе кинопроизводства могли причинить физическую боль или моральное страдание. Кроме того, сами кадры могут расцениваться как пропаганда культа насилия, жестокости или дискриминации.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики во время заседания 24 апреля принял ряд решений относительно режиссера Ильи Хржановского и его фильма. Члены комитета считают, что Хржановский не может быть причастным к деятельности Мемориального центра Холоста «Бабин Яр», где он на данный момент является художественным руководителем, и обратились с соответствующим заявлением к генеральным директорам Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» и Благотворительного фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр».

«Подобные факты профессиональной деятельности идут в разрез с идеологией центра, которая заключается в защите общечеловеческих ценностей и недопустимости любого насилия, которое символизирует Бабий Яр», — сказано в заявлении.

Своим мнением о фильме с «Телекритикой» поделился глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко: «К самому фильму «Дау» у меня нет вопросов. Есть вопрос к привлечению к съемкам детей-сирот. Если бы мы знали, что все проходит с согласия родителей — это бы снимало вопрос. Однако речь идет о детях-сиротах, которые находятся в возрасте, когда они не в состоянии принимать самостоятельных сознательных решений. Кроме риска пропаганды насилия, принял ли кто-то во внимание психологические последствия от съемок на здоровье детей? Эти обстоятельства требуют следственных действий правоохранительных органов. И выводов.

Учитывая то, каким образом происходили эти съемки, возникают вопросы использования этических норм в проекте «Бабий Яр», вокруг которого сейчас началась широкая дискуссия.

Для украинцев это очень символический и весомый проект. Существует много международных норм, которые определяют рамки для концепции мемориала на месте трагедии, поэтому важно, чтобы то, что и как там происходит — проходило публичные обсуждения. Это, в первую очередь, место трагедии, поэтому общественность обязательно и должна быть привлечена».

Украинский режиссер Любомир Левицкий считает, что сцены с младенцами можно было воспроизвести с помощью современных технологий: «Использование насилия над детьми в кино должно быть полностью оправдано демонстрацией зла, которое обязательно должно быть наказано в рамках истории. Это должно иметь обязательно поучительный характер. Если речь идет о коммерческом кино – это недопустимо. Если речь идет об использовании живых статистов детей – это пещерный век. Сегодня мы, фильмейкеры, имеем массу технологий, чтобы реализовать похожие сцены, которые недопустимо делать с живыми людьми или животными... Возможно, режиссер хотел добиться стопроцентной реалистичности… Знаете, чем отличается западная школа кино от российской? Тем, что западное кино пытается быть правдоподобным, а российское – правдивым… Не думаю, что сейчас кто-то понесет какую-то ответственность за это, но было бы неплохо сделать пример, как делать нельзя».

Продюсер Дмитрий Суханов заявил, что фильм не видел, однако также считает, что насилие любого рода на площадке недопустимо: «Взрослые могут его инсценировать, играя в имитацию, а дети и животные любое насилие принимают искренне и серьезно.(…) Под каждую сцену, кадры, суть экшена можно искать заменяющие технологии съемки. Как макеты, аниматроники, 3D… это все используется в Голливуде и других развитых странах. Но я вот не могу себе представить, чтобы в Америке по желанию кого-либо реально применялось насилие в кадре ради результата фильма».

О чем серия фильмов «Дау»?

«Дау» – это биографическая драма о жизни Льва Ландау — советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий. Сценарий фильма основан на мемуарах Конкордии Терентьевны Дробанцевой, жены Льва Ландау, опубликованных в 1999 году в виде книги «Академик Ландау: как мы жили». По словам режиссера, для сценария также использовали факты из архивных документов. Сам фильм «Дау. Дегенерация» рассказывает о засекреченном советском институте, который проводил научные и оккультные эксперименты над животными и людьми по созданию идеального человека.

Цикл фильмов режиссера Ильи Хржановского «Дау» включает в себя 14 полнометражных картин и 3 сериала, которые в совокупности составляют 700 часов отснятого материала. Сам фильм «Дау. Дегенерация» снимали почти 15 лет. Бюджет артхаусной серии не разглашается, однако первоначально на «Дау» выделили $7 млн.

Илья Хржановский – сын мультипликатора Андрея Хржановского. Его дебютный фильм «4», снятый в 2004 году получил более десяти международных кинонаград. На данный момент Хржановский является художественным руководителем мемориала «Бабий Яр».

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Фото: кадр из фильма «Дау»

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