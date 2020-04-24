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На комитете Ткаченко приняли несколько решений относительно фильма «Дау»

от Telekritika
От Telekritika 417
Главная Кино На комитете Ткаченко приняли несколько решений относительно фильма «Дау»

Прокуратура уже открыла криминальное производство из-за возможных пыток младенцев во время съемок фильма.

Во время заседания 24 апреля Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики принял ряд решений относительно режиссера Ильи Хржановского и его фильма «Дау. Дегенерация«. Об этом сообщил глава комитета Александр Ткаченко в Facebook.

«Это история «на грани», а кадры поражают. Поэтому наш комитет принял решение обратиться в правоохранительные органы. Мы хотим проверить факты привлечения малолетних детей к натуральным съемкам кадров насилия. Также понять, какой вред этот факт мог нанести детям», — пишет Ткаченко.

По мнению нардепа, показ кадров с насилием по отношению к детям даже в художественном фильме может привести к популяризации подобных действий.

Комитет считает, что режиссер Хржановский не может быть причастным к деятельности Мемориального центра Холоста «Бабин Яр», где он на данный момент является художественным руководителем.

«Подобные факты профессиональной деятельности идут в разрез с идеологией центра, которая заключается в защите общечеловеческих ценностей и недопустимости любого насилия, которые символизирует Бабий Яр», — гласит заявление.

Соответствующее заявление направили генеральным директорам Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» и Благотворительного фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр».

Напомним, недавно в сети появились кадры из фильма российского режиссера Ильи Хржановского под названием «Дау. Дегенерация» с насилием по отношению к младенцам. По предварительной информации, дети в кадре — из Харьковского дома ребенка. Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба подал заявление в полицию по данному факту, и прокуратура открыла криминальное производство относительно возможных пыток младенцев во время съемок.

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Фото: Александра Йорк

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