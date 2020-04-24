Крупнейшие мировые компании отказываются от Zoom

Руководители некоторых крупных компаний настоятельно просят своих сотрудников не использовать сервис видеосвязи Zoom для бизнес-конференций, передает Bloomberg.

От сервиса отказались такие компании, как Daimler, Bank of America Corp., Tesla Inc., NXP и Ericsson. Более того, правительство Индии признало Zoom небезопасным и инициировало публичный конкурс на разработку альтернативного сервиса.

Издание сообщает, что сотрудники Bank of America Corp., прежде чем использовать приложение для видеозвонков, должны получить специальное разрешение у топ-менеджеров. Руководители Daimler напрямую запрещают использование этого сервиса, рекомендуя продукты от Microsoft. В NXP и Ericsson топ-менеджмент тоже просит сотрудников не использовать Zoom.

А самым первым, кто запретил использовать приложение своим коллегам из SpaceX, был Илон Маск. 28 марта он уведомил сотрудников об отключении приложения, аргументировав это тем, что оно не обеспечивает безопасность и конфиденциальность информации при ее передаче.

Напомним: ранее стало известно, что Zoom обновился и стал безопаснее.

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Фото: Unsplash

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