ДиджиталНовости

Крупнейшие мировые компании отказываются от Zoom

от Telekritika
От Telekritika 468
Главная Диджитал Крупнейшие мировые компании отказываются от Zoom

Руководители компаний уверены, что сервис небезопасен.

Руководители некоторых крупных компаний настоятельно просят своих сотрудников не использовать сервис видеосвязи Zoom для бизнес-конференций, передает Bloomberg.

От сервиса отказались такие компании, как Daimler, Bank of America Corp., Tesla Inc., NXP и Ericsson. Более того, правительство Индии признало Zoom небезопасным и инициировало публичный конкурс на разработку альтернативного сервиса.

Издание сообщает, что сотрудники Bank of America Corp., прежде чем использовать приложение для видеозвонков, должны получить специальное разрешение у топ-менеджеров. Руководители Daimler напрямую запрещают использование этого сервиса, рекомендуя продукты от Microsoft. В NXP и Ericsson топ-менеджмент тоже просит сотрудников не использовать Zoom.

А самым первым, кто запретил использовать приложение своим коллегам из SpaceX, был Илон Маск. 28 марта он уведомил сотрудников об отключении приложения, аргументировав это тем, что оно не обеспечивает безопасность и конфиденциальность информации при ее передаче.

Напомним: ранее стало известно, что Zoom обновился и стал безопаснее.

Читайте также:

Zoom сформировал собственный Совет безопасности
CBS выпустит эпизод сериала «Всем встать», cнятый с помощью FaceTime и Zoom
Акционер Zoom Video Communications Inc. подал иск против компании
Zoom: как обезопасить себя и пользование сервисом
У Zoom проблемы: тысячи видеозвонков оказались в сети

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

На «Интер» возвращается проект «Україна вражає»

06.04.2020

Комитет Ткаченко призвал Минфин не урезать бюджет культурных...

25.03.2020

СТБ назвал дату премьеры сериала «Акушерка»

06.04.2020

В Великобритании более 2000 медийщиков лишились работы

17.04.2020

«Союзмультфильм» начинает борьбу за Чебурашку

24.04.2020

Минцифры презентовало образовательный сериал

17.04.2020

Журналы Dazed и Another Man выйдут бесплатно в...

31.03.2020

Netflix стал стоить больше, чем Disney

16.04.2020

Выпуск из Гонконга «Мира наизнанку» посмотрели около 3...

23.04.2020

Мессенджер для корпоративных клиентов Wire привлек $6,25 млн

23.04.2020
Avatar