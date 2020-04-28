На карантине: 44% украинцев предпочитают смотреть сериалы

Viber опубликовал результаты опроса касательно того, как украинцы проводят время в самоизоляции, передает пресс-служба. В опросе приняли участие 85 тыс. абонентов из Украины.
Согласно полученным данным, 44% украинцев предпочитают смотреть фильмы и сериалы. 11% респондентов заявили, что обучаются на разного рода онлайн-курсах. 9% отметили, что смотрят кулинарные блоги и учатся готовить. 7% уделяют время изучению иностранных языков, еще 7% — рисованию, 4% — игре на музыкальных инструментах, 8% — спортивным тренировкам.
Электронные книги читают 6% респондентов, 2% посещают музеи и галереи онлайн, и еще 2% смотрят театральные постановки в онлайне.
Напомним: ранее стало известно, что объем голосовых звонков в Viber вырос в 4 раза.
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