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Количество подписчиков стриминга Showtime выросло на 148%

от Telekritika
От Telekritika 289
Главная Диджитал Количество подписчиков стриминга Showtime выросло на 148%

… в течение месяца.

Количество подписчиков стримингового сервиса Showtime, Showtime OTT, в течение последних 4-х недель выросло на 148%, передает variety.com.

Люди активно начали подписываться на услугу после того, как 20 марта Showtime OTT объявил о 30-дневном бесплатном доступе для новых клиентов. Также в компнии отмечают, что смотрение выросло на 50%, при этом уточняя, что пользователи больше предпочитают фильмы, а не ТВ. Так количество просмотров оригинальных сериалов выросло на 50%, а количество кинозрителей — почти на 80%. Это и не удивительно, ведь аудитории стали доступны такие хиты, как «Миллиарды», «Бесстыдники» , новый сезон «Родины», «Penny Dreadful» и «Твин Пикс: Возвращение».

Исполнительный директор ViacomCBS Боб Бэкиш заявил, что Showtime и CBS All Access намерены обеспечить суммарное количество подписчиков до 16 млн к концу 2020 года.

Отметим, что Showtime была не единственной сетью, предложившей бесплатный доступ новым клиентам к ОТТ-сервису и кабельному каналу. HBO, CBS All Access и AMC сделали то же самое.

Напомним: ранее стало известно, что оскароносный режиссер Тайка Вайтити снимет сериал для Showtime.

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Фото: Showtime

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