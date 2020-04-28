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Paramount Comedy выпустил серию карантинных роликов с героями сериалов

от Telekritika
От Telekritika 2992
Главная Новости Paramount Comedy выпустил серию карантинных роликов с героями сериалов

Герои популярных ситкомов дадут советы по гигиене и дистанцированию, а также посоветуют, чем заняться и как развлечься.

Украинский развлекательно-юмористический телеканал Paramount Comedy, который является адаптацией международного канала Comedy Central медиахолдинга ViacomCBS, создал серию позитивных роликов с хэштегом #ПоодинціРазом (#AloneTogether). Цель проекта – поддержать информационную кампанию по нераспространению вируса и дополнительно развлечь зрителей канала во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

С помощью героев популярных мировых ситкомов, которые транслирует канал, зрители в развлекательной форме получают рекомендации по гигиене и дистанцированию, а также советы, чем заняться и как развлечься во время карантина. В первых коротких роликах, которые уже доступны на Facebook-странице телеканала, свои рекомендации и советы предлагают герои сериалов «Друзья», «Теория Большого Взрыва», «Юный Шелдон», «Мамаша» и «Голдберги».

«Кажется, ситкомы − это просто неиссякаемый источник жизненных мудростей, которые можно использовать в повседневной жизни, и, как показывает практика, независимо от условий за окном. Поэтому мы решили использовать этот источник, чтобы немного развлечь наших зрителей, и подготовили для них серию коротких роликов с их любимыми героями. Надеемся, что эти ролики принесут практическую пользу, вдохновят на новые активности, которыми можно заняться дома во время карантина, и просто подарят классные эмоции», − прокомментировала Оксана Петришин, генеральный продюсер телеканала Paramount Comedy Украина.

Канал продолжает выпускать новые карантинные ролики каждые несколько дней, узнавать о них можно на страницах Paramount Comedy в Facebook и Instagram.

Кампанию #ПоодинціРазом (#AloneTogether) поддерживают также другие телеканалы из портфеля холдинга ViacomCBS − MTV, Comedy Central, Paramount Network, CMT, VH1 и другие − и призывают людей оставаться дома независимо от того, имеют они симптомы заболевания или нет.

Напомним, ранее группа 1+1 media запустила видеоблог о работе медийщиков в условиях карантина.

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Фото: «1+1»

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