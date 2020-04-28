Абрамс снимет три сериала для HBO Max, включая спин-офф «Сияния» и «Темную лигу справедливости»

HBO Max заказал три сериала у Джей Джей Абрамса, в том числе спин-офф «Сияния» Стивена Кинга. Об этом пишет Indiewire.

Спин-офф «Сияния» получит название Overlook. В шоу будут показывать страшные истории из отеля Overlook, который послужил местом действия экранизации Стэнли Кубрика 1980 года. Проект ознаменует последнее сотрудничество между Bad Robot, King, и Warner Bros. Television, которые ранее сотрудничали в рамках шоу Castle Rock для Hulu.

Продакшен Абрамса Bad Robot также работает над шоу Duster для HBO Max, которое будет написано в соавторстве с Абрамсом и ЛаТойей Морган («Ходячие мертвецы», «Бесстыдники»). Шоу расскажет о водителе, который имеет дело с преступным синдикатом.

Третий проект для HBO Max — станет сериал о персонажах DC Comics из «Темной лиги справедливости», хотя дополнительные подробности пока не сообщаются. Неизвестно, кто именно появится в сериале, хотя в команде фигурируют такие герои, как Джон Константин, Болотная Тварь и Мертвец.

Читайте также:

Фото: кадр из фильма «Сияние»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!