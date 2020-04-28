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Прокуратура подозревает крупного интернет-провайдера в неуплате 6,7 млн грн налогов

от Telekritika
От Telekritika 374
Главная Диджитал Прокуратура подозревает крупного интернет-провайдера в неуплате 6,7 млн грн налогов

Прокуратура города Киева утверждает, что провайдер вносил в отчетность данные о сотрудничестве с фиктивными предприятиями.

Прокуратура города Киева сообщила, что подозревает крупного интернет-провайдера в уклонении от уплаты налогов.

Правоохранители заявляют, что директор компании в течение 2016-2018 годов вносил в отчетность данные о сотрудничестве с фиктивными предприятиями, что дало ему возможность уклониться от уплаты налогов на сумму 6,7 млн грн.

Прокуратура города Киева сообщила руководителю компании о подозрении предусмотреном ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Следствие продолжается, прокуратура ведет его совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве.

Напомним: ранее стало известно, что провайдеры просят власть повременить с новым «налогом».

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Фото: Unsplash

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