На Megogo появились уроки «Всеукраинской школы онлайн» с сурдопереводом

Уроки «Всеукраинской школы онлайн» на Megogo теперь сопровождает сурдоперевод, который подготовила команда социальной инициативы «Смотри как слышно», созданная медиасервисом. Об этом сообщает пресс-служба Megogo. Уроки с сурдопереводом выкладывают в раздел «Всеукраинской школы онлайн». Как и ранее, раздел абсолютно бесплатный даже для незарегистрированных пользователей.

Кроме того, начиная с 28 апреля, на Megogo в специальном разделе можно будет смотреть уроки для 1-4 классов, они будут проходить во вторник и четверг, начало в 9:00. Ранее в рамках проекта к просмотру предлагались только уроки для учеников 5-11 классов. Уроки для младших школьников также будут иметь сурдоперевод. Все занятия с сурдопереводом будут появляться в последующие два дня после премьеры.

Еще один дополнительный функционал, которым в ближайшее время сопроводят все уроки «Всеукраинской школы онлайн», – субтитры на украинском языке, которые включаются в настройках. Таким образом ребенок сможет выбрать самый удобный способ для просмотра.

Напомним, мeдиасервис Megogo присоединился к масштабному образовательному проекту Офиса президента Украины, Министерства образования и науки, Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций и общественной организации «Освіторія» — «Всеукраинская школа онлайн» в качестве еще одной площадки.

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Фото: Megogo

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