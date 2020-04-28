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На Megogo появились уроки «Всеукраинской школы онлайн» с сурдопереводом

от Telekritika
От Telekritika 534
Главная Диджитал На Megogo появились уроки «Всеукраинской школы онлайн» с сурдопереводом

Также на сервисе теперь доступны уроки для младших классов.

Уроки «Всеукраинской школы онлайн» на Megogo теперь сопровождает сурдоперевод, который подготовила команда социальной инициативы «Смотри как слышно», созданная медиасервисом. Об этом сообщает пресс-служба Megogo. Уроки с сурдопереводом выкладывают в раздел «Всеукраинской школы онлайн». Как и ранее, раздел абсолютно бесплатный даже для незарегистрированных пользователей.

Кроме того, начиная с 28 апреля, на Megogo в специальном разделе можно будет смотреть уроки для 1-4 классов, они будут проходить во вторник и четверг, начало в 9:00. Ранее в рамках проекта к просмотру предлагались только уроки для учеников 5-11 классов. Уроки для младших школьников также будут иметь сурдоперевод. Все занятия с сурдопереводом будут появляться в последующие два дня после премьеры.

Еще один дополнительный функционал, которым в ближайшее время сопроводят все уроки «Всеукраинской школы онлайн», – субтитры на украинском языке, которые включаются в настройках. Таким образом ребенок сможет выбрать самый удобный способ для просмотра.

Напомним, мeдиасервис Megogo присоединился к масштабному образовательному проекту Офиса президента Украины, Министерства образования и науки, Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций и общественной организации «Освіторія» — «Всеукраинская школа онлайн» в качестве еще одной площадки.

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Фото: Megogo

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