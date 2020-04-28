Телерейтинги: сериальная борьба, «Скажене весілля-2» и карантинный финал «Голоса»

На прошлой неделе сразу три больших телеканала запустили новые сериалы в прайме будней. На СТБ состоялась премьера медицинской драмы «Акушерка» (8 серий) производства StarLightProduction. Канал ICTV показал детективный сериал «Заклятые друзья» (16 серий) от ProTV. От этого же продакшена на канале «Интер» прошла премьера 16-серийной исторической драмы «Добровольцы». Канал «Украина» в прайме воскресенье транслировал четырехсерийку «Сашино дело» от «Студии Пилот». На «1+1» в прайме понедельника прошла телепремьера украинской комедии «Скажене весілля-2». Канал «2+2» показал в прайме понедельника сразу три части документального цикла «Таємниці великих українців» от «1+1 продакшн» при поддержке Минкульта. На НТН в позднем прайме будней состоялась телепремьера американо-колумбийского сериала «Нарко» (30 серий) от интернет-платформы Netflix. Сетки понедельника были несколько видоизменены из-за выходного на Пасху, а в воскресенье был день памяти годовщины Чернобыльской аварии, что также отразилось на сетках отдельных телеканалов.

Премьеры недели

Телеканал ICTV во вторник-четверг заменил сериал «Нюхач» (21:20) детективной драмой «Заклятые друзья», которая зашла двойной серией с достаточно скромными показателями: вторник – 7,8%/6,9% и 8,2%/7,3% (по аудиториям 18-54 (50+)/18-54); среда – 7,6%/8,3% и 7,8%/8,6%; четверг – 7,6%/7,7% и 6,6% по обеим.

Телеканал СТБ в прайме будней вместо сериала «У каждого своя ложь» транслировал драму «Акушерка» (20:15-22:00, 22:45-23:05), прошедшую с примерно теми же низкими показателями: 6%/5% и 6,7%/4,9% (понедельник); 6,8%/6,4% и 7,6%/6,8% (вторник); 7,6%/7,3% и 8,3%/7,7% (среда); 7,6%/7,5% и 7,5%/7% (четверг). После новостей в слоте 22:45 стояли последние 10-15 минут сериала с теми же цифрами.

На «Интере» в прайме будней вместо «Вещдока. Особого случая» (21:00) прошел одной линейкой с теми же невысокими долями сериал «Добровольцы»: 4,4%/3,5% (понедельник); 5,4%/5,1% (вторник); 5,9%/5% (среда); 6%/5,4% (четверг).

На канале «Украина» вечером в воскресенье четырехсерийка «Сашино дело» (17:00-23:00) собирала больше до перерыва на итоговые новости: 15,3%/13,1%, 15,7%/14,6%, 11,3%/10% и 13,8%/14%.

На «2+2» вечером понедельник (18:00-21:10) три новые части документального цикла «Таємниці великих українців» собрали такие показатели: 2,3%/1,7% (Андрей Шептицкий); 2,7%/2,4% (Иван Мазепа) и 3,1%/2,6% (Симон Петлюра). Отметим, что все три части документалки прошли без перерыва на рекламу.

Поздним вечером будней (22:30) на НТН вместо голливудского кинопоказа зашел двойной серией детектив «Нарко» (22:30) – только в пределах 1-2,8%.

Общий топ

Первое место с небольшим отрывом теперь у канала «1+1», который показал рост больше остальных. Во втором эшелоне чуть сбавил ТЕТ, но подрос НТН, сохранив свое 9 место. В третьей пятерке теряли все каналы, больше других – «Мега».

В праймовом топе первое место с большим отрывом – за каналом «1+1». Во втором эшелоне, кроме проседания ТЕТ, заметны потери «2+2». НТН обходит канал «НЛО» и возвращается на 9 место. В третьей пятерке подтянулся «Пиксель», но просели «Энтер-фильм» и «Индиго».

Канал «Украина» сумел выбить первенство в четверг, а ICTV – в пятницу и субботу, остальные дни – за «Плюсами».

В топе программ в основном продукты телеканала «1+1».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

«1+1»

Днем в выходной понедельник канал повторял «ТСН. Тиждень» (10,8%/10,4%), «Голос. Лучшее» (8,9%/7,1%) и транслировал советские фильмы (14:10-19:30): «Королева бензоколонки» (8,5%/7,1%), «Джентльмены удачи» (12,8%/11,3%) и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (14,8%/11,8%). Днем во вторник-пятницу в пределах 5-11% прошли привычные линейки: тележурнал «ЖВЛ» (09:20), реалити «Дорогой, мы переезжаем» (11:10), дайджесты «Свадьбы в слепую» (13:10) и «Мира наизнанку» (15:30).

Турецкая драма «Ветер любви» (17:10-19:00, без понедельника) заметно нарастила свои показатели: вторник – 9,2%/8,4%; среда – 8,5%/7,8%; четверг – 9,6%/9,4%; пятница – 8,6%/8,5%. Неделей ранее доли слота были в пределах 6-8%. Программа «Секретные материалы» (19:00, без понедельника и среды) из-за удачного соседства также подросла – уже 7-8,7% (было 5-7,1%). В среду на этом месте программа-интервью «Год президента Зеленского» (18:40-19:30) собрала 7,5%/6,8%.

В прайме понедельника после новостей прошли сразу две части украинской комедии «Скажене весілля»: первая (20:20) взяла 14,3%/12,6%; вторая премьерная, несмотря на позднее время (22:10), собрала в 1,5 раза больше – 23,1%/18,8%. Во вторник-четверг повтору российского ситкома «Кухня» (20:45, 10-12%) весьма удачно составил компанию повтор сериала «Мамочки» (21:45, по две серии) – в пределах 10-14% по аудитории 18-54 (50+) и 6,5-9,2% по 18-54.

Вертикальная линейка программ в позднем прайме заметно нарастила свои показатели. В выходной понедельник не было «Грошей», в сетке стояла только программа «Дубинизмы» (00:05) – 13,1%/11,1% (было 9,6%/7,6%). Реалити-шоу «Свадьба вслепую» во вторник взяло 12,5%/9,3% (было 10,6%/6,7%); «Мир наизнанку» в среду прошел двойным выпуском, собрав в расширенном слоте 15,6%/10,8% (было 11,2%/9,3%). Политическое ток-шоу «Право на владу» (22:30, четверг) 7%/6,9% (было 5,3%/7,3%).

Программа «Чистоnews» (20:30, четверг-суббота) по-прежнему идет с разными показателями: 11,3%/8,6%, 8,1%/5,8% и 10,4%/6,5% (было 11,1%/8,1%, 9,9%/6,7% и 12,2%/9,4%). В прайме пятницы дайджест «Лиги смеха» (20:45) – те же скромные 8,6%/6,1% (было 8,7%/8,1%); повтор «Вечернего квартала» (22:20) – только 8,6%/8% (было 10,1%/8,4%); фильм «Красный воробей» (00:00) – 11,3%/9,7%.

Днем в субботу прошли фильмы «Джуниор» (10:00, 7,5%/5,4%) и «Кара небесная»(12:10, 8,5%/6,5%), а также повтор сериала «Кухня» (14:20-18:30) – скромные 6-9,4%. Программа «Рассмеши комика» (18:30, суббота) заметно просадила свои доли – 6,2%/5,5% (было 8,2%/7%). После новостей программа «Украинские сенсации» (20:30) вернулась со скромными показателями – 6,8%/4,9%; терял также дайджест «Вечернего квартала» (21:30) – 9,4% и 6,9% (было 12,1% и 8,9%); дайджест «Светской жизни»(23:00) – 7,5%/6,4%; фильм «Судный день» (00:00) – 8,9%/7,2%.

Утром в воскресенье тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным» прошло тройным выпуском (09:50 повтор + новый выпуск + спецвыпуск о Чернобыле), собрав такие доли: 12,1%/8,5%, 9,2%/6% и 12,5%/7,7% (было 9%/5,7% и 10,8%/6,3%). Днем повторялась американская пятисерийка «Чернобыль» (12:10-19:30) – в пределах 10,3-12,4% по 18-54 (50+) и 6,6-10,8% по 18-54. Шоу «Голос країни» (21:00-01:20) на суперфинале в расширенном слоте заметно нарастил свои доли – 15,8%/13,7% (было 12,1%/10,3%); фильм «Джуниор»(01:20) взял 8,1%/8,3%.

«Украина»

Утром в будни тележурнал «Звездный путь» (09:30-11:20) стоял в пределах своих 8-11% (аудитория 18-54, 50+). Днем в выходной понедельник стояли фильмы «Пока ты спал», «Никогда не здавайся» (оба – 8,5%/7%) и «Год собаки» (16:00, 12%/12,4%). Во вторник-пятницу вернулась привычная дневная сетка. Реалити «Миссия: красота» (11:20) снова прошло с высокими цифрами: вторник – 13,9%/10,3%; среда – 12,7%/11,1%; четверг – 13,8%/10%; пятница – 12,3%/10,1%. Рекордные 10-18% собрала докудрама «Реальная мистика» (12:20, премьера + два повтора); «История одного преступления» (16:00) на двойном выпуске выхватила только 8,4-11% (было – 10-15%).

В предпрайме на уровне средних продолжает собирать сериал «Отважные» (18:00): 9,5%/8,7% (вторник); 9,1% по обеим (среда); 11,3%/10,4% (четверг); 10%/9,9% (пятница). После новостей дайджест ток-шоу «Говорить Украина» (20:10) прошел с такими показателями: 10,5%/12,6% (вторник); 8,4%/10,7% (среда); 8,6%/8,9% (четверг).

Сериал «Консультант» (21:00, по две серии) на второй недели показа собирал разные доли изо дня в день: 10,1%/9,9% и 9,7%/9,8% (понедельник); 10,2%/9,8% и 11% по обеим (вторник); 9% по обеим и 12,7%/11,3% (среда); 10,7%/9,1% и 12,4%/10,6% (четверг). Программа «Контролер» (23:20, вторник) снова сбавила свои доли – 6,9%/7,2% (было 7%/9,5%); программа «По следам» (23:20, четверг) выдала рекордно низкие 3,6%/5,3% (было 8,4%/6%).

В прайме пятницы программа «Громкое дело» (20:10) взяла только 6,9%/6,8% (было 7,4%/7,6%); политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:50) – те же скромные 5,9%/5,2% (было 6%/4,7%).

В субботу днем успешно повторялись «Консультант» и «Фото на недобрую память» – в пределах 10-15%; вечером скромно повторялись концерты «С днем рождения, Украина!» (17:00, 8,6%/8,9% и 6,1% по обеим) и Оли Поляковой (22:00, 5,6%/4,9%). В воскресенье днем в пределах 10-17% собирали повторы четырехсериек «Год собаки» и «Черный цветок»; вечер закончил повтор драмы «Моя новая жизнь» (23:00) – 8-11%.

ICTV

Днем в понедельник и пятницу шел западный кинопоказ в пределах 6-9%. В остальные дни повторялись «Чрезвычайные новости»(09:10), вечерняя линейка программ (10:00), двойной кинопоказ и «Пес»(15:30, вторник-четверг). В предпрайме вторника-четверга реалити-шоу «Решает Онистрат» (17:45) шло с переменным успехом –7,8%/7%, 9,1%/7,9% и 5,7%/6,5%.

Вечерняя линейка праймовых программ в 20:20 собирала более линейные показатели: в выходной понедельник «Теория заговора» стояла на час раньше (19:20), собрав достаточно неплохие 9,4% и 9,8% (было 10,2% и 9,5%); «Гражданская оборона» сбавила свои обороты – 7,6%/7,3% (было 10,1%/8,4%); в среду вместо «Секретного фронта» прошла программа-интервью «Год президента Зеленского» – 9,2% и 8,6% (было 8,9% и 8,2%); но зато просела программа «Антизомби» (20:20, четверг) – 9,3%/8% (было 8,9%/9,2%).

В прайме выходного понедельника стояли фильмы «Паркер» и «Саботаж» – 11,6%/8,3% и 8,7%/6,5%; во вторник-четверг – сериал «Заклятые друзья», о показателях которого читайте выше; в пятницу дайджест «Дизель шоу» (20:10) взял достаточно высокие показатели – 13,5%/12,9% и 16,3%/14,1% (было 10,7%/9,3% и 12,2%/9,5%).

Утром в субботу кулинарное шоу «Первое, второе и компот» (08:00-09:40, повтор + новый выпуск) собрало 7,6%/7,3% на повторном выпуске и 8,8%/7,5% на новом (было – 8,8%/5% и 6,1%/4,2%); днем скромные 6-9% собирал повтор сериала «Участковый с ДВРЗ», дайджест «Нюхача» – уже 9-13%. Вечером удачно прошли две части «Фантастической четверки» (17:00 и 21:10, – 11%/8,5% и 12,3%/9,3%); «Сингулярность» (22:40) – 11,9%/8,8%. В воскресенье в пределах 7-14% повторялся «Нюхач», повтор двух частей «Фантастической четверги» – 8,5-9,8%. Вечером прошли две части «Хеллбоя»: сначала вторая (20:35) – 10%/7,1%; по ее окончанию – первая (22:40) – 13,6%/11,1%.

СТБ

Днем в выходной понедельник шли фильмы «Охота на бывшую» (10:00) и «Список желаний» (11:50) – 4-7%. Во вторник-четверг в пределах 3-10% собирали повторы «Все буде добре», сериала «Коли ми вдома», реалити «МастерШеф» и «Хата на тата». В пятницу прошли две части фильмов о Зорро (3% и 6%).

Показатели реалити-шоу «Супермама»(18:00) менялись изо дня в день: 6,7%/5,3% (понедельник); 10,2%/7,4% (вторник); 9,2%/7,8% (среда); 11,8%/9,5% (четверг). Повтор реалити в дневной сетке пятницы взял отличные 9-14% (было 6-9%). Вечером дайджест ток-шоу «Один за всіх» (19:00, понедельник-четверг) собрал 5-8%. Ночной повтор сериала «Анна Герман» (23:00, понедельник-четверг, по две серии) – только 3-6%.

В пятницу «Холостяк-10» (19:00-22:00) нарастил свои показатели – 14,4%/11,5% (было 13,8%/9,8%).

В прайме субботы кулинарное шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2» (19:00) слегка просело – 10,5%/8,9% (было 11,2%/8,6%); повтор «Хати на тата» (21:50) – 7,9%/6,7%.

Тележурнал «Невероятная правда о звездах» утром в выходные (9:30) выхватил снова скромные 5%/4,3% и 5,3%/4,3% (было 4,6%/3,6% и 4,9%/3,8%). Днем в субботу повтор «Акушерки» (11:30-19:00) прошел по нарастающей – от 3% до 10%; на этом месте в воскресенье драма «Гордость и предубеждение» (13:00-19:00) – 3,6%/2,9%.

В прайме воскресенье программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) собрала скромные 5,7%/6% (было 6,3%/6,1%); ток-шоу «Один за всіх» на новом выпуске в 20:00 взяло 7,5%/8,7% (было 8,5%/7,7%), на повторном в 21:00 – 7%/9,8%; ток-шоу «Тайны ДНК» заменили дайджестами программы «Детектор лжи» (22:00-02:00) – 5-10%.

Новый канал

В утреннюю сетку будней вернулись «Варьяты», которых неделей ранее заменял ситком «Друзья» (07:30-09:30) – показатели слота поднялись до 4-6,7%(было 1,5-3,1%). Днем в понедельник и пятницу идут голливудские фильмы, во вторник-четверг свои 3-7% собирают сериал «Отчаянные домохозяйки» (09:30), западный кинопоказ (12:00), повторы «Хто зверху?» и праймовые программы.

Вечерняя линейка программ в 19:00 будней просадила доли: реалити «Від пацанки до панянки» (понедельник) – 7,8%/6,1% (было 9%/7,9%); «Хто проти блондинок?» (вторник) – 5,8%/3,9% (было 6,1%/4,4%); «СуперИнтуиция» (среда)– 6,3%/6,5% (было 6,3%/4,8%); дайджест «Хто зверху?» (четверг-пятница) – 7,3%/5,2% и 6,8%/5,2% (было 7,5%/5,2% и 8,4%/6,8%). В предпрайме четверга «Ревизор. Карантин» (17:00, повтор + новый выпуск) взял скромные 3,6%/3,1% и 4,5%/4%.

Двойной кинопоказ (21:00 и 23:00, будни) показал рост в понедельник: «Пятая волна» (21:00) – 9,6%/6,6%; «На глубине 6 футов» (23:00) – 7,8%/5,2%. Во вторник на этом месте прошли такие фильмы: «Аксель» (21:00) – 6,4%/7,1%; «Первобытный» (22:50) – 5,6%/8,9%. В среду зашли две части «Страшилок»: первая – 7,9%/6,7%; вторая – 7,5%/7%. В четверг: «Жизнь» (21:00) – 7,9%/6,2%; «Тихое место» (23:00) – 7,7%/5,9%. В пятницу: «Пророк» (21:00) – 8,2%/6,2%; «Экстрасенсы» (22:50) – 8,4%/7,1%.

В прайме субботы стояли две части «Гарри Поттера» (18:00 и 21:00, 8,9%/6,1% и 11,8%/8,1%); после чего прошел фильм «Коматозники» (00:00) – 10,4%/7,7%. Вечером в воскресенье повторялась вторая часть Гарри Поттера (18:10) – 8,8%/7,6%; после чего прошла третья часть «Узник Азкабана» (21:00) – 10,3%/7,2%; «Дневники Чернобыля» (23:40) – 5,1%/4,2%.

«Интер»

Днем в выходной понедельник в пределах 3,6-4,8% прошли фильмы с Андриано Челентано («Ворчун», «Бинго-Бонго» и «Укрощение строптивого»); программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) взяла скромные 3%/3,7% (было 3,6%/4,7%). Утренняя линейка «Полезной программы» (вторник-суббота, 10:00) собирала весьма неплохие 3,4-8,6%. Днем во вторник-пятницу в пределах 2-5% прошли сериалы «Меня зовут Мелек» и «Не отпускай мою руку» (11:00-14:20). Программа «Украина впечатляет» (13:50, вторник-пятница) теперь идет двойными выпусками – в пределах 0,7-2,5%.

Докудрама «Вещдок» в дневной сетке вторника-пятницы (14:50-17:40, повтор, новый выпуск + повтор «Особого случая») – в пределах своих же 3-8%. Вечером дайджест ток-шоу «Касается каждого» (18:10-20:00) прошел с такими показателями: 4,4%/4,5% (понедельник); 6,1%/7,1% и 5,9%/7% (вторник); 6%/7% (среда); 6,4%/6,5% и 7,2%/6,2% (четверг); 7,4%/7,5% (пятница). В позднем прайме будней российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10-23:50) собирала свои 3-8%. В среду в 23:00 программа-интервью «Год президента Зеленского» взяла только 3,4%/3,8%.

Ранним утром в выходные программы «Шесть соток» и «Удачный проект» (08:00) собрали низкие 4,9%/4,5% и 5%/4,2%; кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, выходные) – 7,6%/4,7% и 8,1%/4,6% (было 5,8%/4% и 9,4%/4,5%).

В субботу днем прошел советский фильм «А зори здесь тихие» (12:00-15:50, 5,4%/4,6%) и повторялся сериал «Добровольцы» (15:50-20:00) – 5-7,5%. Вечером дайджест «Круче всех. Лучшее» (20:30) выхватил 4,9%/4% (было 2,9% по обеим); концерт Ирины Билык (22:20) стоял против концерта Оли Поляковой на «Украине» и собрал всего лишь 2,5%/2,3%.

Утром в воскресенье тревел-шоу «Орел и решка» (10:00-12:50) на трех оригинальных выпусках продолжало собирать скромные доли: первый выпуск («Чудеса света -2») взял 7,3%/4,5% (было 6,2%/4%); второй («Безумные выходные») – 6,9%/4,3% (было 6,2%/3,5%); третий («Карантин») – 5,4%/2,9% (было 7,2%/3,7%). Днем немецкая трехсерийная драма «Любовь без границ» (14:50-20:00) собрала низкие 1,5-2,3%. В прайме со скромными показателями прошли такие американские фильмы: «Выхода нет» (20:30) – 2%/2,2%; «Деньги на двоих» (22:30) – 2,2%/1,5%.

Второй эшелон

ТЕТ

Вечерняя сетка будней не меняется – свои 3-6% собирают реалити «Богиня шопинга» (17:30) и «СуперЖінка» (18:30), скетчкомы «Однажды под Полтавой» (19:20), «Танька и Володька» (20:50) и «Страна У. Семейка У» (21:50).

«2+2»

Будничная вечерняя сетка вещателя также без изменений – свои 3-6% собирают программа «Затерянный мир» (17:20), новости «Спецкор» (18:20) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также повторы сериалов «Опер по вызову» (19:10), «Звонарь» (20:10) и «CSI. Место преступления» (22:00-01:00).

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:00) собрала практически те же 12,7% (было 12,4%/11,3%). Программа «Факты недели. 100 минут» на ICTV (18:45) показала рост – 13,9%/12,6% и 13,3%/10,6% (было 12,8%/10% и 11,7%/10%). «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-20:50) также нарастили – 12,7%/11,9% и 9,2%/8,2% (было 11,3%/12%). «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) взяли свои скромные 5,8%/4,9% (было 5,2%/4,6% и 3,3%/4,1%).

Общий итог недели

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV

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