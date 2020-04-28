Телеканал ATR может закрыться уже в мае

Телеканал ATR в условиях отсутствия финансирования закроется уже в мае. Об этом «Украинской правде» сообщил заместитель генерального директора телеканала Айдер Муждабаев.

«Ситуация очень странная. 26 февраля президент сказал, что проблема с финансированием телеканала будет решена. Были встречи в правительстве и процесс вроде сдвинулся с места. Нам казалось, что финансирование откроют и мы сможем оплатить все долги. Но потом начались сложности, Министерство культуры заставило переделывать все документы. Завтра уже четвертое заседание Кабмина, где каналу не могут открыть финансирование», — сказал Муждабаев.

Он отметил, что уже несколько месяцев канал работает «исключительно на своем ресурсе и пожертвованиях людей из оккупированного Крыма», от коллектива осталось чуть больше 10%, канал больше не производит собственный продукт и лишь информирует крымчан о коронавирусе.

«Сейчас есть большая опасность, что ко дню памяти жертв геноцида крымских татар ATR уже не сможет вещать», — сказал Айдер Муждабаев.

Телеканал ATR входит в состав холдинга Ленура Ислямова вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ленур Ислямов владеет 97,34% канала, миноритарные совладельцы – Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев. В конце января гендиректор ATR Ислямов заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета. 26 февраля президент Владимир Зеленский заверил, что крымскотатарский канал продолжит вещание, получив государственную поддержку.

Напомним, в феврале телеканалу ATR заблокировали счета несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году.

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Фото: ATR

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