HBO Max запустит приложение для iPhone, iPad и Apple TV

В скором времени к стриминговому сервису HBO Max смогут подключиться владельцы устройств Apple, передает deadline.com.

Стриминг запускает приложение, благодаря которому контент будет доступен на таких устройствах, как iPhone, iPad, iPod touch и Apple TV 4-го поколения. Также известно, что Apple предоставит доступ к услугам HBO и HBO Now. Напомним, что недавно WarnerMedia и Apple заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписчики HBO Now смогут оплачивать услугу через App Store, а пользователи HBO, которые переподпишутся через Apple TV, автоматически получат доступ к HBO Max без дополнительной платы. Новые клиенты, которые захотят подписаться на HBO Max, смогут сделать это, скачав приложение и оформив подписку ($14,99 в месяц).

Напомним: ранее стал известен список шоу, доступных на HBO Max в день запуска платформы.

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Фото: rozetked.me

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