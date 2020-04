Netflix выпустил ролик о том, как провести карантин в стиле сериала «Друзья»

Netflix опубликовал видео под названием «The One Where We Work From Home: The Friends Edition», созданное из разных эпизодов сериала «Друзья», которое иллюстрирует чем можно заняться дома.

В 4-минутном ролике собраны отрывки из разных эпизодов, где Джоуи съел всю еду из холодильника, Фиби общается с уткой и курицей, Рейчел готовит десерт с бужениной и другие. Всего в видео 12 способов, как провести время на самоизоляции в стиле «Друзей».

Сериал «Друзья» еще доступен для просмотра на Netflix.

Напомним, ранее HBO Max отложил съемки специального выпуска сериала «Друзья» из-за карантина. Выпуск должен был выйти к запуску платформы 27 мая.

Фото: кадр из сериала Friends

