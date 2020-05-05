YouTube позволит СМИ продавать подписки

Видеосервис YouTube поможет онлайновым медиа нарастить количество подписчиков, передает digiday.com.
В 2018 году, когда была запущена программа Google News Initiative, видеосервис предложил идею создания инструмента, который позволит онлайновым изданиям продавать подписки посредством YouTube. В апреле 2020 года стало известно, что сервис уже разработан и в скором времени начнется его тестирование.
Пока в YouTube отказываются давать комментарии касательно этой технологии. Однако журналисты смогли получить инсайдерскую информацию, согласно которой инструмент продаж подписок будет работать по такому же принципу, что и VIP-подписки на YouTube-каналы. Только в случае с издателями, подписчикам будет предоставляться доступ к их эксклюзивному контенту, размещенному не на видеосервисе, а на их сайтах и в приложениях.
Напомним: ранее стало известно, что YouTube проведет бесплатный кинофестиваль с программой Берлинале, Sundance и других.
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Фото: Unsplash
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