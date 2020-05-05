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YouTube позволит СМИ продавать подписки

от Telekritika
От Telekritika 194
Главная Диджитал YouTube позволит СМИ продавать подписки

Видеосервис намерен начать тестирование соответствующего инструмента.

Видеосервис YouTube поможет онлайновым медиа нарастить количество подписчиков, передает digiday.com.

В 2018 году, когда была запущена программа Google News Initiative, видеосервис предложил идею создания инструмента, который позволит онлайновым изданиям продавать подписки посредством YouTube. В апреле 2020 года стало известно, что сервис уже разработан и в скором времени начнется его тестирование.

Пока в YouTube отказываются давать комментарии касательно этой технологии. Однако журналисты смогли получить инсайдерскую информацию, согласно которой инструмент продаж подписок будет работать по такому же принципу, что и VIP-подписки на YouTube-каналы. Только в случае с издателями, подписчикам будет предоставляться доступ к их эксклюзивному контенту, размещенному не на видеосервисе, а на их сайтах и в приложениях.

Напомним: ранее стало известно, что YouTube проведет бесплатный кинофестиваль с программой Берлинале, Sundance и других.

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Фото: Unsplash

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