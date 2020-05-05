Том Круз в сотрудничестве со SpaceX снимут фильм в космосе

Том Круз и компания Илона Маска SpaceX будут работать над новым проектом с NASA. Они снимут художественный фильм в космосе. Об этом пишет The Deadline.
Проект находится на ранней стадии разработки, и со студией еще не определились. Известно, что это не будет продолжение франшизы «Миссия невыполнима», а совсем другой боевик.
На данный момент «Миссия невыполнима: последствия», где Том Круз играет главную роль — на паузе. Возможно, одна из причин это то, что Круз во время одного из трюков сломал лодыжку. Для других фильмов франшизы актер поднимался на небоскреб в Дубае Бурдж-Халифа, где выполнял трюки на 123 этаже.
Напомним, Lionsgate объявила, что переносит дату выхода боевика «Джон Уик 4» на 27 мая 2022 года.
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Фото: Paramount Pictures
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