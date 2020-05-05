«1+1» призывает поддержать медиков

Количество украинских медицинских работников, заразившихся коронавирусом, постоянно растет. Чтобы помочь им в борьбе с вирусом и собрать средства на покупку всего необходимого, телеканал «1+1» начал благотворительный музыкальный марафон «Ти не один». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По данным Министерства здравоохранения Украины, среди всех заболевших Covid-19 каждый пятый – врач. Карантинные мероприятия помогли уменьшить распространение вируса, чтобы каждый заболевший мог получить необходимое качественное лечение. Однако высокий уровень заболеваемости среди медицинских работников создает риски и для здоровья врачей, и для их пациентов, ведь нехватка медиков может привести к тому, что больным не смогут помочь в нужный момент.

«Настал тот период, когда многие люди устали, не готовы сидеть дома и соблюдать карантин. За окном весна, хочется гулять, сложилось впечатление, что ничего страшного не происходит. Однако это ошибочное представление, которое создает опасную зону. Поэтому нужно защитить врачей, чтобы у них был запас медицинских средств защиты минимум на неделю вперед, — рассказывает Ирина Гуцал, руководитель Украинской биржи благотворительности (УББ). — По рекомендациям Министерства здравоохранения, на одного медработника должно быть не менее пяти защитных костюмов в день. А бывает, что на целую больницу есть всего пять костюмов. Часто врачи экономят средства защиты в ожидании пиков заболеваемости, а это приводит к еще более быстрому распространению вируса. Поэтому наша цель – усилить медицинские учреждения, которые помогают больным Covid-19. Мы верим, что закупка необходимых медицинских средств поможет поддержать медиков на передовой, пока придет помощь, которую заказало Министерство здравоохранения».

На сегодня потребность есть во всем — масках, перчатках, респираторах, защитных костюмах, медикаментах, средствах санитарной обработки. С конца марта благодаря инициативе УББ привлечено около 20 млн грн. Больницы уже получили более 7 тыс. защитных костюмов, однако этого мало.

Волонтеры общественной платформы «РазомUA против Covid-19» постоянно проводят мониторинг больниц, узнают о необходимых средствах защиты. «Ситуация меняется каждый день. Критическими по инфицированию врачей остаются Тернопольская, Черновицкая, Ровненская области. Появляются новые вспышки, например, в Кременчуге, где у персонала практически не было никаких средств защиты, потому что больница была неопорной в борьбе с вирусом. Им в экстренном режиме нужно помочь. И так может произойти в любой точке страны, — делится наблюдениями Анна Гвоздяр, куратор «РазомUA». — Мотивация искать новых производителей, тестировать средства, закупать есть постоянно, ведь нередки случаи заражения целых семей врачей, высока смертность среди медицинских работников. Они рискуют своей жизнью, поэтому и мы не можем оставаться равнодушными».

Ведущая ТСН Лидия Таран, которая вместе с коллегами по 1+1 стала и ведущей марафона «Ти не один» рассказала, что в соцсетях «1+1» под хештегом #лікарютинеодин рассказывает с коллегами истории отважных медиков, каждый день борющихся с COVID-19.

Марафон начался 3 мая в 21:00 в эфире телеканала «1+1» и завершится 8 мая в эфире «Сніданку з 1+1», когда объявят полученную сумму сбора. Все это время украинцы могут отправлять смс со словами поддержки врачам на номер 88001. Стоимость одного благотворительного сообщения составляет 20 грн. Услуга доступна для абонентов предоплаченной мобильной связи «Киевстар», Vodafone, lifecell и абонентов 3Mob (НДС и сбор в Пенсионный фонд не взимаются). Все средства поступят Украинской биржи благотворительности, которая совместно с общественной платформой РазомUA и по рекомендациям Минздрава организует приобретение спецодежды, оборудования и средств защиты для врачей.

Кроме того, можно сделать благотворительный взнос на любую сумму на сайте Украинской биржи благотворительности, поддержав проект «Ти не один», или осуществить перевод по реквизитам:

МБФ «Украинская Биржа Благотворительности»

ЕГРПОУ: 38005762

Банк Кредит Дніпро р / UA753057490000002600730669803

Назначение: Благотворительный взнос Ти не один

Напомним, супертехнологичный финал юбилейного сезона «Голосу країни», который состоялся 26 апреля, стал благотворительным. Все полученные средства от голосования и продажи рекламы во время выпуска стали первым взносом в марафон «Ти не один».

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Фото, видео: «1+1», «РазомUA»

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