Финал «Голосу країни» на «1+1» посмотрели более 4 миллионов

26 апреля в 21:00 на телеканале «1+1» состоялся суперфинал вокального шоу «Голосу країни-10», победителем которого стал 18-летний Роман Сасанчин. По аудитории 18-54 (50+) рейтинг программы составил 4,0%, а доля – 15,8%, сообщает пресс-служба телеканала.

Охват заключительного эпизода среди телезрителей на территории Украины (4+) составил 4,4 млн.

«Также следует отметить, что проект «Голос країни-10» в течение сезона удерживал высокий интерес аудитории. По аудитории 18-54 (50+) рейтинг программы составил 5,0%, а доля – 16,3%. Охват среди телезрителей на территории Украины (4+) составил 15,4 млн человек», – сообщает пресс-служба «1+1».

Напомним, суперфинал юбилейного сезона «Голосу країни» проходил в новом диджитал-формате и стал благотворительным — все полученные средства от голосования и продажи рекламы при выпуске пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование. Эта сумма станет первым взносом в благотворительном музыкальном марафоне «Ти не один», который состоится 3 мая в 21:00 на телеканале «1+1».

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Фото: «1+1»

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