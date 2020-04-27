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На канале «112 Украина» стартовал международный медиапроект «Люди»

от Telekritika
От Telekritika 445
Главная Новости На канале «112 Украина» стартовал международный медиапроект «Люди»

Вести программу будут известные люди.

С 27 апреля на телеканале «112 Украина» начинает работу международный медиапроект «Люди». Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Двухчасовая программа будет выходить в эфир каждый понедельник в 15:15. Вести ее будут телерадиоведущий Сева Новгородцев, обозреватель Юрий Молчанов, журналист Светлана Крюкова, рок-музыкант Олег Карамазов. В рамках программы состоятся прямые включения из Великобритании, Индии, Швеции, Израиля, Украины с недельным обозрением событий, происходящих в мире и касающихся жизни каждого человека планеты.

В первой программе проекта решили обсудить аспекты проживания в условиях карантина и социальные взаимоотношения государств и граждан в разных странах.

Напомним, руководство телеканала «112 Украина» приняло решение минимизировать количество сотрудников, одномоментно находящихся в офисе, а гостей и экспертов включать в эфир через системы видеосвязи.

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Фото: «112 Украина»

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