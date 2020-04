YouTube запускает оригинальные шоу о жизни на карантине

В YouTube решили дополнить линейку оригинального контента шоу о жизни селебрити и популярных влогеров на карантине. Данные влоги станут частью кампании #StayHome #WithMe, которая была запущена в марте, передает variety.com.

Когда началась пандемия, команда разработчиков оригинального видео для YouTube вынуждена была приостановить производство. Позже было принято решение привлечь знаменитостей и популярных видеоблогеров к создаю шоу в рамках кампании #StayHome #WithMe.

«YouTube таким образом хочет помочь многим сообществам, предоставив не просто интересный, но и полезный контент», — комментирует Сюзанна Дэниелс, Global Head of Original Content for YouTube.

Так, зритенлям будут доступны еженедельные выпуски «Stay Home With: Yungblud», посвященные британскому музыканту и его группе, пишущим музыку и репетирующим удаленно; шоу актера Джозефа-Гордона Левитта «Create Together #WithMe»; «The Secret Life of Lele Pons» — документальный фильм о жизни человека с нарушением психики; образовательное шоу «Celebrity Substitute» при участии Карли Клосс и других селебрити, которые будут вести школьные уроки.

