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YouTube запускает оригинальные шоу о жизни на карантине

от Telekritika
От Telekritika 202
Главная Диджитал YouTube запускает оригинальные шоу о жизни на карантине

Участниками проекта станут знаменитости и влогеры.

В YouTube решили дополнить линейку оригинального контента шоу о жизни селебрити и популярных влогеров на карантине. Данные влоги станут частью кампании #StayHome #WithMe, которая была запущена в марте, передает variety.com.

Когда началась пандемия, команда разработчиков оригинального видео для YouTube вынуждена была приостановить производство. Позже было принято решение привлечь знаменитостей и популярных видеоблогеров к создаю шоу в рамках кампании #StayHome #WithMe.

«YouTube таким образом хочет помочь многим сообществам, предоставив не просто интересный, но и полезный контент», — комментирует Сюзанна Дэниелс, Global Head of Original Content for YouTube.

Так, зритенлям будут доступны еженедельные выпуски «Stay Home With: Yungblud», посвященные британскому музыканту и его группе, пишущим музыку и репетирующим удаленно;  шоу актера Джозефа-Гордона Левитта «Create Together #WithMe»; «The Secret Life of Lele Pons» — документальный фильм о жизни человека с нарушением психики; образовательное шоу «Celebrity Substitute» при участии Карли Клосс и других селебрити, которые будут вести школьные уроки.

Напомним: ранее стало известно, что Forbes Украина запустил ток-шоу на YouTube.

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Фото: Forbes

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