Каннский кинофестиваль снова перенесут

Каннский кинофестиваль не состоится в июне, об этом пишет The Hollywood Reporter.

Первоначально фестиваль был запланирован на 12-23 мая, однако мероприятие было отложено из-за коронавируса на лето. На данный момент пресс-служба сообщает, что «Канны» снова переносят, однако его все же хотят провести в 2020-году. Новые даты 73 Каннского кинофестиваля организаторы еще не подтвердили.

Изначально Каннский фестиваль призывали полностью отменить, но организаторы выразили надежду, что мероприятие может состояться, если власти отменят карантин к тому времени. Тем не менее 13 апреля Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых мерах, продлевающих национальный карантин во Франции и запрещающих все публичные мероприятия, включая фестивали, до середины июля.

14 апреля организаторы фестиваля признали, что «отсрочка 73 Международного Каннского кинофестиваля, которую предлагали на конец июня до начала июля, больше не является вариантом». Они добавили, что «трудно предположить», что мероприятие может быть проведено в этом году «в его первоначальной форме».

Это первый раз с 1968 года, когда Каннский фестиваль не проводится вовремя. В прошлый раз его пришлось отменить из-за общенациональных студенческих протестов и забастовок.

Отмена «Канн» оставила бы большую дыру в независимом кинопрокате. Нескольким фильмам, премьера которых должна состоятся на Каннском фестивале, включая «Французский диспетчер» Уэса Андерсона и «Меморию» Апичатпонга Вирасетхакала придется искать новое место для показа. Среди других картин, которые должны были дебютировать на Каннах: «Душа» от Pixar, «Лучший стрелок 2», «Женщина в окне» от Джо Райта.

Напомним, предварительно кинофестиваль отсрочили на конец июня — начало июля 2020 года.

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Фото: Каннский кинофестиваль

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