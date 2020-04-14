Arthouse Traffic проведет онлайн-кинофестиваль европейского кино

Arthouse Traffic представил онлайн-фестиваль европейского кино Euro Film Fest. Об этом стало известно на Facebook-странице дистрибьютора.
Фестиваль пройдет с 21 по 27 апреля, посмотреть фильмы на нем можно будет бесплатно. Помимо стандартных показов лент, будут также и видеокоментарии от украинских кинокритиков. Детальнее о фестивале можно узнать на официальном сайте.
В программу вошли такие картины:
- «Чемпионы» (Испания)
- «Франц» (Германия, Франция)
- «Великая красота» (Италия, Франция)
- «В моей комнате» (Германия)
- «Малыш Джо» (Австрия, Великобритания)
- «Анджело» (Австрия)
- «Холодная война» (Польша, Франция)
- «Король бельгийцев» (Бельгия)
Событие организовано при поддержке European Union in Ukraine совместно с европейскими культурными институтами. Европейский Союз выделяет Украине 190 млн евро на борьбу с распространением коронавируса — и призывает всех соблюдать правила карантина.
Фото: «Aртхаус Трафік»
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