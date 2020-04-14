Коалиция «За свободный интернет» выступила с заявлением по поводу блокировок соцсетей

Коалиция «За свободный Интернет» и общественные организации отмечают, что действующий механизм ограничения доступа к сайтам по решению СНБО создает предпосылки для злоупотреблений и нарушения права человека на получение и распространение информации, которое гарантируется статьей 34 Конституции Украины. Об этом сказано в заявлении коалиции. «Отсутствие надлежащего судебного контроля, широкие дискреционные полномочия государственных органов, непрозрачный механизм формирования перечня санкционных веб-сайтов… противоречат международным обязательствам Украины в сфере прав человека и демократическому пути развития нашего государства», — говорится в заявлении коалиции.

Организации призывают инициировать изменения в законодательство, чтобы гарантировать соблюдение законности, обоснованности и соразмерности санкций относительно информационных ресурсов и обеспечения независимого судебного контроля от злоупотреблений; обеспечить эффективный диалог с экспертами и правозащитниками относительно соблюдения прав человека в инициативах, направленных на противодействие российской агрессии, обязать СНБО ежеквартально оценивать эффективность применения санкций с обязательным обнародованием результатов такого анализа.

Заявление поддержали организации-участники Коалиции «За свободный Интернет» — Платформа прав человека, Лаборатория цифровой безопасности, Центр прав человека ZMINA, Крымская правозащитная группа, Центр гражданских свобод, Представительство Freedom House в Украине, а также «Европейская медиа платформа», The Influencer Platform, Институт развития региональной прессы, Ассоциация УМДПЛ, Запрет Медиа, Точка опоры UA и другие.

Напомним, 10 апреля председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложение продлить санкции в отношении российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» еще на три года.

Фото: архив «Телекритики»

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