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Сайт «Фактов» ICTV и ООН будут развенчивать фейки о коронавирусе

от Telekritika
От Telekritika 935
Главная Новости Сайт «Фактов» ICTV и ООН будут развенчивать фейки о коронавирусе

Медиа и организация начали сотрудничество.

Сайт «Фактов» ICTV начал сотрудничество с ООН и ее организациями, в том числе ВОЗ. В серии совместных публикаций будут развенчаны самые популярные мифы, конспирологические теории и остальные фейки о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Также в заметках и инфографиках будут публиковаться советы, как уберечь себя от COVID-19 и как справиться со стрессом во время пандемии, а также – наиболее актуальная и проверенная профильными институтами ООН информация.

«Нам важно доносить интернет-пользователям только верифицированную информацию. В мире, где так много фейков — украинцы должны опираться только на факты. Именно поэтому мы обратились к ООН о сотрудничестве, чтобы оперативно предоставлять информацию, которой можно доверять и размещать на нашем интернет-ресурсе. Насколько мне известно, мы первыми среди украинских СМИ начали такое сотрудничество», — прокомментировала директор департамента интернет-проектов ICTV Ольга Тищук.

«Надежная система публикации информации и мгновенные новости, взятые из достоверных источников, являются жизненно важными для обеспечения информирования общественности о развивающейся ситуации и для лучшей защиты от рисков инфицирования. Я призываю всех использовать достоверные источники информации, поступающие от Министерства здравоохранения, ВОЗ, а также других агентств в составе ООН», — сказала гуманитарный координатор системы ООН в Украине Асенефа Лубрани.

Все материалы из серии будут маркироваться логотипом ООН, чтобы читатели сразу распознавали проверенную информацию, сообщает пресс-служба.

Напомним, в феврале 2020-го в Минздраве призвали СМИ не распространять фейки о коронавирусе. В апреле, во время карантина, Служба безопасности Украины разоблачила деятельность 154 агитаторов, которые распространяли ложную информацию о коронавирусе, и заблокировала более 2000 соответствующих интернет-сообществ, общая аудитория которых имела более 700 тысяч подписчиков.

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Фото: ICTV

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