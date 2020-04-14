Lionsgate проведет бесплатный онлайн-просмотр своих фильмов

Lionsgate запустит лайв-стрим четырех своих фильмов бесплатно, об этом пишет The Hollywood Reporter.

Ведущей мероприятия Lionsgate Live! A Night at the Movies станет актриса Джейми Ли Кертис («Хеллоуин», «Достать ножи»). Трансляция будет вестись в прямом эфире на странице Lionsgate на YouTube и странице Movieclips от Fandango на YouTube. Первый лайв пройдет 17 апреля.

Lionsgate сотрудничает с целым рядом компаний и организаций, чтобы бесплатно транслировать четыре из своих классических фильмов, в числе которых «Грязные танцы» и «Ла ла Лэнд». Это происходит в рамках кампании по повышению осведомленности работников кинотеатров, пострадавших в результате пандемии коронавируса.

Показы будут поощрять пожертвования, которые пойдут на пользу Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation, организации, занимающейся оказанием помощи работникам киноиндустрии.

Партнерами Lionsgate являются YouTube, Fandango и Национальная ассоциация владельцев кинотеатров.

Расписание вечерних просмотров следующее:

17 апреля — «Голодные игры»

24 апреля — «Грязные танцы»

1 мая — «Ла Ла Лэнд»

8 мая — «Джон Уик» (требуется регистрация по возрасту)

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Фото: La La Land

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