Quibi получил 1,7 млн загрузок в течение первой недели

По словам СЕО Мег Уитмен, стриминговая платформа Quibi была загружена 1,7 млн раз в течение семи дней со дня старта, передает cnbc.com.

Мег говорит, что этот показатель превзошел все ожидания, потому как, согласно первоначальной задумке, контент для данного сервиса адаптирован таким образом, чтобы его можно было смотреть на ходу, обедая, стоя в очереди за кофе, находясь в транспорте и т.д. Однако пандемия внесла свои коррективы, и к моменту запуска платформы весь мир уже сидел на карантине, но тем не менее, Quibi удалось заинтересовать людей.

Также Уитмен отметила, что в связи с карантином, приложение будет адаптировано для больших экранов (ранее предполагалось только мобильное смотрение). Это планировалось и ранее, однако теперь разработчики ускорятся.

Отметим, что в течение 90-та дней контент Quibi доступен бесплатно. По истечение тестового периода подписчикам придется платить $4,99 в месяц за версию с рекламой или $7,99 в месяц за версию без рекламы.

Кстати о рекламе: Уитмен заявила, что рекламодатели проплатили свои кампании наперед, так что снижение доходов сервису пока не грозит.

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Фото: Телекритика

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