Стриминговая платформа Netflix расширит каналы передачи данных в Европе, сообщает thestar.com.

Напомним, что в марте 2020 года платформа снизила качество стриминга видео по просьбе еврокомиссара Тьерри Бретона. Тогда Бертон высказал опасение, что передача видео в высоком качестве может негативно повлиять на работу инфраструктуры телекомоператоров во время карантина, вызвав перегрузку сетей.

Некоторые пользователи из Нидерландов и Германии недавно заметили, что теперь скорость потоковой передачи данных 4K-контента из библиотеки Netflix достигает 15,25 Мбит/с. В апреле она составляла минимальные 7,62 Мбит/с, необходимые для передачи сжатого потока 4K. Но расширение канала передачи данных отмечается не везде. Издание forbes.com сообщает, что подписчики из Великобритании по-прежнему сталкиваются с ограничениями скорости при передаче данных.

Однако сервис уверяет, что в скором времени каналы будут расширены повсеместно: в конце апреля в официальном блоге компания сообщила, что уже начала активную работу с интернет-провайдерами, чтобы увеличить пропускную способность видеостриминга.

Напомним: ранее стало известно, что на Netflix вышел сериал о судебных разбирательствах в СМИ.

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Фото: Unsplash

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