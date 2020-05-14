Крупные рекламодатели США сокращают бюджеты на телерекламу

Ведущие рекламодатели США — PepsiCo, General Motors, Domino’s Pizza, Cracker Barrel, Sanofi и General Mills — пересмотрят соглашения с американскими телеканалами по размещению у них рекламы и снизят соответствующие бюджеты. Отдельные бренды могут снизить до 50% платежей за телерекламу от показателей, запланированных на следующий квартал, пишет Adindex со ссылкой на The Wall Street Journal. В текущем сезоне общая стоимость контрактов достигла $42 млрд.

Рекламодатели заключают предварительные соглашения с вещателями в сентябре, перед началом нового телесезона. Но у компаний есть право пересмотреть эти договоренности, если они уведомят об этом сети за 60 дней.

В этом сезоне общая стоимость контрактов составила примерно $42 млрд. Но некоторые бренды могут урезать до 50% расходов на телерекламу, которые они планировали на следующий квартал.

На такой шаг они вынуждены пойти на фоне ситуации с коронавирусом. Из-за пандемии граждане снижают потребление, предпочитая экономить и откладывать на черный день. В таких условиях многим компаниям траты на рекламу видятся бесперспективными.

Потери каналов от пересмотренных договоренностей в следующем квартале могут составит $1–1,5 млрд. Пересмотр бюджетов на телерекламу в первую очередь затронет крупные сети — корпорации Disney (владеет каналами ABC и Fox), Comcast (NBC), ViacomCBS (CBS). Ранее AMC Networks Inc. предупредила, что ее доходы от рекламы во втором квартале упадут примерно на 30%.

Напомним, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, украинский рекламный рынок в первом квартале продолжал рост.

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Фото: unsplash

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