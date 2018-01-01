Мы относимся к каждому из своих проектов, как к ребенку. Над спецпроектами трудится большая команда: редакция, продюсеры, менеджеры по рекламе, стилисты, фотографы, дизайнеры и программисты – каждый со своим представлением о прекрасном, желании сделать лучше, показать свои скиллы. Этот симбиоз рождает по-настоящему крутые кейсы, среди которых тяжело выделить только один. Никогда не забуду совместный с Eucerin проект о важности защиты от солнца, поданный с точки зрения принятия собственной кожи такой, какая она есть, и «отложенных» перспектив чрезмерного увлечения загаром – меланомы. История о мамах и дочках, о любви, теплоте, красоте, неподвластной любому возрасту, переросла в нереально душевный проект с британским брендом Medik8, а желание обнаружить главных врагов чистой кожи – в рисованный молодежный интерактив Yves Rocher, комплименты в адрес которого я слышу до сих пор. А еще были вдохновляющие истории украинских спортсменок, рассказанные для бренда Christina, гид по здоровому питанию, созданный при поддержке техники Beko, и бьюти-марафон Clarins, подобные проекты можно перечислять вечно.