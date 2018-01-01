Все наши кейсы удачны с позиции выполнения KPI. У нас есть несколько примеров, когда мы перевыполнили показатели и очень удачно попали в повестку дня, отвечая на важные запросы общества. Например, кейс с Yves Rocher связан с ответственным потреблением. Мы сделали "Гид по спасению планеты" с прикладными инструкциями по разным сферам жизнедеятельности: как сортировать мусор, как читать и понимать биоформулу, 39 советов, как можно поучаствовать в сохранении планеты. Этот проект шерили даже какие-то биологические классы средних школ.



Как и все, мы работаем с лидерами мнений. Публичные персоны, для которых продажа своей медийности – бизнес, иногда работают с нами на гонорарной основе. У них прозрачные сформированные прайсы, агенты, нет никаких особенностей в работе. Есть звезды и публичные личности, которые работают на условном гонораре - смотрят на проект, тему и принимают участие на условиях селф-промо или желания высказать свою гражданскую позицию или точку зрения через участие в проекте. Мы понимаем: если задействуем героя на длинный и затратный по времени проект, то тогда мы обсуждаем это в формате отдельного сотрудничества на понятных для всех условиях.



Вообще, читатели украинского The Village – одна большая тусовка, где мы все друг друга знаем, поэтому у нас нет трудности в выборе героев. По нашему опыту, чем проще человек в проекте, тем лучше вовлечение читателя. Когда пользователь может поставить себя на место героя, такой материал становится виральным и хорошо воспринимается.

