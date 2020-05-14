Верховная Рада приняла за основу законопроект о поддержке культуры

Верховная Рада поддержала законопроект №3377 о помощи сфере культуры, креативным индустриям, туризму, малому и среднему бизнесу. За законопроект проголосовало 260 народных депутатов. Об этом пишет глава комитета по информационной и гуманитарной политики Александр Ткаченко.

На данный момент законопроект готовится ко второму чтению.

Законопроект предусматривает:

Расширение грантовой системы государственной помощи для институциональной и индивидуальной поддержки в сфере культуры, креативных индустрий и туризма;

Гранты на поддержку будут выдаваться через Украинский Культурный Фонд, Госкино, Институт книги, агентства по туризму и т.п.

Выделенные средства не облагаются налогом и являются необратимыми;

Законом будет введен ряд облегчений на время карантина и до конца года.

По словам Ткаченко, в планах Комитета — добиться уменьшения ставки НДС и ввести ее на уровне 7%.

«Мы сотрудничаем с Кабмином и будем требовать выделить на гранты по меньшей мере 1,8 млрд грн. Эти средства должны быть заложены в бюджет уже в этом году» — пишет Ткаченко.

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Фото: unsplash

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