Новый канал выпустил онлайн-сериал «#чатнутые»

На сайте и YouTube Нового канала состоялась премьера 5-серийного онлайн-ситкома «#чатнутые». Об этом сообщила пресс-служба канала.

Сценарий шоу писали три дня, на репетиции ушло четыре дня, три дня на съемку и четыре на монтаж. Всего в онлайн-ситкоме участвовало 12 знаменитостей.

В «#чатнутых» снимались: Ольга Сумская в роли владелицы ресторана, Руслана Писанка в образе мамы, Владимир Остапчук перевоплотится в маркетолога, а звезда сериала «Мухтар» Павел Вишняков – в миллионера. Кроме того в ситкоме можно увидеть: Алексея Тритенко («Коли ми вдома»), звезду «Женского квартала» Валерию Товстолес, актера сериала «КДН» и блогера Богдана Шелудяка.

Камео сыграют телеведущая Леся Никитюк (Новый канал) и певица Слава Каминская. Каждый актер проводил съемки удаленно, у себя дома.

Производством шоу занимался продакшен «WhyNot?Enot».

«Группа сценаристов – я, Наташа Жидкова и Настя Елисеева – придумали и написали сценарий под конкретных актеров, при этом не имея ни от одного из них подтверждения участия. Но все удалось. «#чатнутые» снимался с помощью приложения для видеоконференций, – рассказывает Евгений Таллер, CEO продакшна «WhyNot?Enot», — Актеры реально репетировали, разводили мизансцены, подавали текст друг другу в таком формате. Каждый из них был для себя же и оператором-постановщиком, и реквизитором, и гаффером, и гримером, и стилистом. Они сами себе выставляли свет и снимали на телефоны. Потом мы это видео по всему городу ездили собирали, заливали себе и монтировали. От идеи это снять и до выхода серии прошло две недели».

В центре сюжета сериала — владельцы среднего бизнеса, мамы, которые вынуждены делать с ребенком уроки онлайн, мужья, которые не знают, о чем поговорить с женой, папы, сотрудники, друзья. Это проект о людях, которые оказались дома, и соблюдают карантин.

На YouTube Нового канала уже доступны первые две серии ситкома.

Фото: Новый канал

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