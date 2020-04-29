Новый канал перенес старт нового сезона «Кохання на виживання»

Реалити-шоу Нового канала «Кохання на виживання» с ведущим Олегом Кензовым телеканал решил запустить осенью 2020-го. Об этом сообщается в релизе канала.

«К чему может привести кризис отношений, и как искать выход из него в экстремальных условиях – смотрите в реалити «Кохання на виживання» с ведущим Олегом Кензовым уже этой осенью на Новом канале», – сообщает Новый канал.

Напомним, цель проекта – помочь героям разобраться в непростых взаимоотношениях. Съемки проекта стартовали в марте 2019-го. Одно из главных изменений на проекте – новый ведущий. Им стал Олег Кензов (в прошлом участник «Х-Фактора»).

Съемки нового сезона проходили в Южной Америке. Приняли участие 15 пар. Новый сезон реалити должен был стартовать в эфире телеканала весной 2020-го.

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Фото: Новый канал

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