КиноНовости

Швейцарский фонд профинансирует фильм «Памфир»

от Telekritika
От Telekritika 311
Главная Кино Швейцарский фонд профинансирует фильм «Памфир»

Фонд Visions Sud Est оказал поддержку 6 лентам.

Производство полнометражного фильма «Памфир» режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука поддержал швейцарский фонд Visions Sud Est. Об этом сообщила пресс-служба Bosonfilm.

Поддержка составила 50 000 швейцарских франков (около 1,4 млн грн). Кроме того, Visions Sud Est оказал поддержку 6 лентам, среди которых одна документальная и пять художественных. Проект фильма «Памфир» комиссия отобрала из двух сотен проектов разных стран мира.

Производитель ленты компания Bosonfilm уже подписала соглашение с фондом, которое кроме финансовой поддержки предусматривает информационную поддержку и право на распространение фильма на территории Швейцарии и Лихтенштейна.

Напомним, в 2019 году «Памфир» стал победителем одиннадцатого питчинга Госкино (игровые полнометражные авторские фильмы совместного производства) и получил поддержку Польского Института Кино (PISF). Девелопмент проекта осуществлялся при поддержке Украинского культурного фонда. Производство фильма осуществляет компания Bosonfilm, продюсер Александра Костина, совместно с MADANTS (Польша) и Les Films D’Ici (Франция).

Читайте также:

Фильм Олега Сенцова «Носорог» получил финансирование от Польского киноинститута
Киноиндустрия обратилась к властям из-за отсутствия госфинансирования киноотрасли

Фото: Bosonfilm

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

HBO выставит в свободный доступ 500 часов своего...

03.04.2020

Из-за пандемии продажи ТВ, ноутбуков и смартфонов существенно...

31.03.2020

Смотрение потокового видео стремительно растет — Nielsen

01.04.2020

К 9 мая канал «Украина» готовит военную драму

27.04.2020

Журналы Dazed и Another Man выйдут бесплатно в...

31.03.2020

Виолетта Логунова стала ведущей информационной программы на канале...

30.03.2020

15 тыс. часов контента: что Peacock предложил зрителям

17.04.2020

Alibaba создаст облачного конкурента Amazon и Microsoft

22.04.2020

Передачи телеканала UATV начнут транслировать в Казахстане

13.04.2020

Netflix выпустил ролик о том, как провести карантин...

28.04.2020
Avatar