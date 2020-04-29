Швейцарский фонд профинансирует фильм «Памфир»

Производство полнометражного фильма «Памфир» режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука поддержал швейцарский фонд Visions Sud Est. Об этом сообщила пресс-служба Bosonfilm.
Поддержка составила 50 000 швейцарских франков (около 1,4 млн грн). Кроме того, Visions Sud Est оказал поддержку 6 лентам, среди которых одна документальная и пять художественных. Проект фильма «Памфир» комиссия отобрала из двух сотен проектов разных стран мира.
Производитель ленты компания Bosonfilm уже подписала соглашение с фондом, которое кроме финансовой поддержки предусматривает информационную поддержку и право на распространение фильма на территории Швейцарии и Лихтенштейна.
Напомним, в 2019 году «Памфир» стал победителем одиннадцатого питчинга Госкино (игровые полнометражные авторские фильмы совместного производства) и получил поддержку Польского Института Кино (PISF). Девелопмент проекта осуществлялся при поддержке Украинского культурного фонда. Производство фильма осуществляет компания Bosonfilm, продюсер Александра Костина, совместно с MADANTS (Польша) и Les Films D’Ici (Франция).
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Фото: Bosonfilm
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