Два хеджфонда намерены купить крупнейший издательский холдинг США — McClatchy

Хеджфонды Chatham Asset Management и Brigade Capital Management намерены приобрести один из крупнейших издательских холдингов США — McClatchy, передает poynter.org.

Хеджфонды предлагают обменять долги компании, которые составляют $263 млн, на 100% ее акций.

Напомним, что в феврале 2020 года руководство McClatchy подало документы на банкротство. Узнав об этом, вышеупомянутые два хеджфонда предложили выкупить компанию и готовы были в середине апреля начать процедуру выкупа долгов в обмен на акции. Однако на тот момент все переговоры велись неофициально. Теперь же предложение фондов официально, о чем они публично заявили в СМИ.

McClatchy стал банкротом, потому что не смог выполнить пенсионные обязательство для своих 24 тыс. сотрудников. В портфеле компании находятся 30 региональных изданий. Они пока работают в обычном режиме.

Напомним: ранее стало известно, что швейцарский фонд профинансирует фильм «Памфир».

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Фото: McClatchy

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