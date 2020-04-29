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Фактчекеры получат гранты от YouTube на сумму $1 млн

от Telekritika
От Telekritika 194
Главная Диджитал Фактчекеры получат гранты от YouTube на сумму $1 млн

Гранты организует International Fact-Checking Network.

Организация International Fact-Checking Network (IFCN) получила $1 млн от YouTube в рамках Google News Initiative, сообщается в блоге компании.

Задачей Google News Initiative является борьба с дезинформацией и фейками. В связи с этим был создан фонд, чтобы мотивировать факчекинговые организации и финансировать их работу. В рамках инициативы компания  YouTube перечислила $1 млн IFCN с тем, чтобы она организовала раздачу грантов фактчекинговым организациям, запустив программу Fact-Checking Development Grant. Отметим, что данная программа призвана поддержать идеи и проекты по увеличению охвата проверенной информации.

Соискатели грантов могут получить до $50 тыс. на развитие собственных продуктов. Сертификация от IFCN при этом необязательна. Цель грантового проекта — простимулировать креативность и финансово поддержать фактчекинговое сообщество.

Напомним: ранее стало известно, что YouTube проведет бесплатный кинофестиваль с программой Берлинале, Sundance и других.

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Фото: Unsplash

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