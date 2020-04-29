Видеоконференции от Google Meet станут бесплатными

В течение ближайших недель Google Meet, премиальное решение для видеоконференций Google, станет доступным бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба компании.
С начала мая каждый, у кого есть адрес электронной почты, сможет зарегистрироваться в Meet и получить многие из тех функций, которые доступны для бизнес-пользователей и учебных заведений.
В Google Meet можно будет создать видеоконференции до 100 человек и без ограничений по таймингу до 30 сентября. Потом продолжительность онлайн-встречи могут ограничить до 60 минут для бесплатного продукта.
В компании сообщают, что уделили особое внимание безопасности пользования сервисом. Приводим некоторые из мер безопасности по умолчанию:
- возможность разрешать или запрещать вход на встречу, а также опция отключения или удаления участников в случае необходимости;
- у анонимных пользователей нет возможности (то есть без аккаунта Google) присоединяться к встречам, созданным через персональные учетные записи;
- коды встреч в Google Meet сложные по умолчанию и, следовательно, защищены от «угадывания» посторонними лицами;
- видеовстречи Meet шифруются при передаче сигнала; все записи, хранящиеся на Google-диске, также зашифрованы;
- нет необходимости устанавливать плагины для работы Meet в интернете, он работает полностью в Chrome и других популярных браузерах, поэтому менее уязвим для угроз безопасности;
- есть возможность использования Meet на мобильных устройствах после установки приложения Google Meet с Apple App Store и Google Play Store;
- пользователи Meet могут зарегистрировать свой аккаунт в программе дополнительной защиты Google – надежной защиты от фишинга и взлома аккаунта;
- Google Cloud регулярно проводит строгий аудит безопасности и конфиденциальности всех своих сервисов;
- данные в Meet не используются для рекламы, компания не продает их третьим лицам.
В ближайшие дни Google будет расширять доступность сервиса для большего количества людей. Это означает, что, возможно, вы не сможете создавать встречи на meet.google.com прямо сейчас, но вы можете подписаться и получить уведомления, когда сервис станет доступным.
Напомним, выручка материнской компании Google за первый квартал превысила $40 млрд.
Читайте также:
Ирландия намерена принудить Google и Facebook платить локальным СМИ
Правительство Австралии обяжет Facebook и Google делиться доходами со СМИ
Google создал фонд в помощь СМИ и журналистам, пострадавшим от пандемии
Фото: unsplash
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!