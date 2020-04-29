Видеоконференции от Google Meet станут бесплатными

В течение ближайших недель Google Meet, премиальное решение для видеоконференций Google, станет доступным бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С начала мая каждый, у кого есть адрес электронной почты, сможет зарегистрироваться в Meet и получить многие из тех функций, которые доступны для бизнес-пользователей и учебных заведений.

В Google Meet можно будет создать видеоконференции до 100 человек и без ограничений по таймингу до 30 сентября. Потом продолжительность онлайн-встречи могут ограничить до 60 минут для бесплатного продукта.

В компании сообщают, что уделили особое внимание безопасности пользования сервисом. Приводим некоторые из мер безопасности по умолчанию:

возможность разрешать или запрещать вход на встречу, а также опция отключения или удаления участников в случае необходимости;

у анонимных пользователей нет возможности (то есть без аккаунта Google) присоединяться к встречам, созданным через персональные учетные записи;

коды встреч в Google Meet сложные по умолчанию и, следовательно, защищены от «угадывания» посторонними лицами;

видеовстречи Meet шифруются при передаче сигнала; все записи, хранящиеся на Google-диске, также зашифрованы;

нет необходимости устанавливать плагины для работы Meet в интернете, он работает полностью в Chrome и других популярных браузерах, поэтому менее уязвим для угроз безопасности;

есть возможность использования Meet на мобильных устройствах после установки приложения Google Meet с Apple App Store и Google Play Store;

пользователи Meet могут зарегистрировать свой аккаунт в программе дополнительной защиты Google – надежной защиты от фишинга и взлома аккаунта;

Google – надежной защиты от фишинга и взлома аккаунта; Google Cloud регулярно проводит строгий аудит безопасности и конфиденциальности всех своих сервисов ;

; данные в Meet не используются для рекламы, компания не продает их третьим лицам.

В ближайшие дни Google будет расширять доступность сервиса для большего количества людей. Это означает, что, возможно, вы не сможете создавать встречи на meet.google.com прямо сейчас, но вы можете подписаться и получить уведомления, когда сервис станет доступным.

Напомним, выручка материнской компании Google за первый квартал превысила $40 млрд.

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Фото: unsplash

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