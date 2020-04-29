Viasat запатентовал технологию настройки спутникового приемника

Официальный оператор спутникового телевидения Viasat в начале апреля запатентовал программное обеспечение, которое позволяет осуществлять автоматическую настройку тюнеров со спутниковой антенной. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый запатентованный алгоритм определяет способ поиска спутника по характерной информации, которая передается через спутниковые транспондеры и позволяет тюнеру автоматически ее запоминать.

Пресс-служба сообщает, что для ускорения и облегчения процесса самостоятельного подключения спутникового телевидения абонентами в домашних условиях, Viasat усовершенствовал тюнеры функцией Plug & Play. Благодаря ей владельцам исправных и уже настроенных спутниковых антенн достаточно просто подсоединить тюнер к питанию, телевизору и антенне и подождать несколько минут, пока произойдет автоматический поиск спутников тюнером, и стартовый канал начнет показ.

Поскольку большинство населения имеет типичную спутниковую антенну с тремя головками (так называемый «Горыныч»), для корректной работы тюнера нужно знать, на какой из трех спутников (Amos, Astra, Hotbird), из которых Viasat получает сигнал, направленна каждая из головок. Установленный на антенне коммутатор DiseqC автоматически переключает головки между спутниками и таким образом осуществляет настройки каждой головки к спутникам, объясняет пресс-служба.

«Работая на рынке спутникового телевидения уже 12 лет мы досконально изучили все тонкости спутниковой связи. Поэтому, Viasat, вместе с компанией-производителем Strong, имели амбициозную цель – сделать тюнер с очень простым подключением к телевизору и спутниковой антенне. Процесс разработки занял около года. Вся содержательная часть – описание идеи, проверка на практике, поиск аналогов и т.п., была выполнена нашими инженерами», – рассказывает Дмитрий Оркуша, технический директор Viasat.

Запатентовать и юридически оформить регистрацию прав собственности на изобретение Viasat помог юридический департамент 1+1 media.

Среди других технических характеристик тюнера – функция записи эфира и паузы программ, а также один «умный» пульт для телевизора и тюнера «2-в-1».

«В Viasat клиент всегда был на первом месте. Прежде всего мы думаем об удобстве клиента и предоставлении качественного сервиса. Новый тюнер уже завоевал расположение пользователей, которые оценили легкость подключения и наслаждаются просмотром украинских и мировых каналов», – отмечает Светлана Мищенко, руководитель платформы Viasat.

Напомним, в марте компания предложила доступ без дополнительной оплаты к нескольким телеканалам независимо от выбранного тарифного пакета.

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