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Интер покажет телепремьеру французского и американского фильмов

от Telekritika
От Telekritika 267
Главная Кино Интер покажет телепремьеру французского и американского фильмов

3 мая выйдут фильмы «Мачо на колесах» и «Темные воды».

В воскресенье, 3 мая, телеканал «Интер» покажет телепремьеры двух фильмов – французскую романтическую комедию «Мачо на колесах» и американскую драму «Темные воды». Об этом сообщила пресс-служба канала.

В 18:00 зрители увидят картину «Мачо на колесах» (оригинальное название – Tout le monde debout). Главный герой фильма — успешный бизнесмен и убежденный холостяк Джоселин. Он пытается соблазнить Джули, притворяясь человеком в инвалидном кресле. Однако позднее Джули знакомит Джоселина со своей сестрой Флоренс, которая на самом деле передвигается в инвалидной коляске.

«Мачо на колесах»

Фильм «Мачо на колесах» – дебютная режиссерская работа актера Франка Дюбоска. Кроме того, он исполнил в картине главную мужскую роль. Главную женскую роль – Флоренс – исполнила Александра Лами. 

В 20:30 в эфире «Интера» – американская драма «Темные воды» (оригинальное название – Dark Waters). В основу фильма легла статья, напечатанная в американской газете The New York Times, о независимом юристе Роберте Биллоте, которому удалось раскрыть правду о компании, загрязняющей химикатами окружающую среду.

Главную роль в «Темных водах» сыграл Марк Руффало, который также выступил в качестве продюсера картины. Также в драме играют Энн Хэтэуэй, Тим Роббинс, Билл Кэмп, Виктор Гарбер, Билл Пуллман, Уильям Джексон Харпер, Мэр Уиннингэм.

Напомним, ранее на «Интере» состоялась премьера турецкого сериала «Меня зовут Мелек» и итальянского «Побег от мафии».

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Фото: пресс-служба «Интер»

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