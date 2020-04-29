Полиция напала на журналистов hromadske, расследованием займется ГБР

29 апреля журналисты hromadske Богдан Кутепов и Никита Мекензин вели трансляцию акции протеста предпринимателей под Кабмином с Мариинского парка. Полицейские ТОР требовали журналистов уйти с газона, а позже напали на них и сломали технику.

Все это происходило в прямом эфире. Журналисты вызвали полицию и написали заявление. По словам Кутепова, у него остались незначительные синяки на лице.

На данный момент, по сообщению Нацполиции, полицейские устанавливают обстоятельства инцидента: «Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственный бюро расследований для принятия процессуального решения».

«ГБР будет принимать решение. Мы собираем материалы. Если фигуррируют полицейские, то мы доложны все материалы передать им», – уточнила «Телекритике» пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

Представитель министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил в комментарии hromadske, что нужно детально разобраться в инциденте: «Надо разбираться, сейчас выясним. Зная Богдана Кутепова, ничего не могу сказать, кроме того, что надо точно подробно выяснить все обстоятельства происшествия».

Напомним, в апреле произошла атака на дом журналиста. В городе Тетиев неизвестные разбили окна в доме, принадлежащем местному журналисту, и бросили в комнату пластиковую бутылку с горючей жидкостью. Возгорания не произошло, никто не пострадал – хозяева во время нападения отсутствовали дома. Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения имущества.

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