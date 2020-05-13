Новый канал запускает на сайте и YouTube-канале спецпроект «Аферисты в сетях – вызов принят!»

До нового сезона «Аферистов в сетях» остается меньше месяца. Чтобы ожидание было не таким утомительным, команда во главе с Еленой-Кристиной Лебедь решила запустить спецпроект. К его созданию привлекли даже зрителей Нового канала – именно они станут ведущими двух из пяти рубрик. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

— Спецпроект «Аферисты в сетях – вызов принят!» – это формат, который мы впервые делаем вместе со зрителем, – рассказывает ведущая Елена-Кристина Лебедь. – Теперь любой может предложить свой фокус, приехать к нам на сьемку и показать мне свой шедевр. А я обещаю поломать голову, покумекать и пошурупать мозгами, чтобы отгадать, как его делают. А еще мы впервые запустим свой челлендж. Каждый, кто захочет попасть в программу, получит от нас задание. Его выполнение нужно снять на обычный телефон. А в конце озвучить свой вызов мне: например, станцевать в купальнике сальсу на остановке в Киеве.

В спецпроекте будет еще три рубрики, связанные с разоблачением телефонных аферистов и гадалок-мошенниц. А изюминкой станет встреча Елены-Кристины Лебедь с бывшими героями программ.

— Самые незабываемые «д’Артаньяны», «секс-машины», «Юрцы-дай денег», «рэперы-шлеперы» и прочие укротители, вынесшие мне мозг и запомнившиеся группе навсегда, – смеясь, перечисляет Елена-Кристина Лебедь – В спецпроекте мы покажем, чем они живут сейчас. Доволен ли все еще мужик «секс-машина» «персиками» бывшей? Пошел ли бизнес с бритьем уличных котов у «Юрца-молодца»? В общем, будет весело и очень непредсказуемо.

Первый выпуск «Аферисты в сетях – вызов принят!» можно будет увидеть уже в этот четверг, 14 мая. Запуск – в 19:00. Выходить спецпроект будет исключительно на сайте и YouTube-канале Нового канала.

Напомним, премьера нового сезона «Аферистов в сетях» состоится 9 июня на Новом канале.

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Фото: Новый канал

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