В Болгарии скоро начнёт работу новый оператор спутникового телевидения

Соучредитель компании Bulsatcom Максим Заяков в начале июня запустит спутниковую платформу Neosat, которая станет очередным провайдером услуг спутникового телевидения на рынке Болгарии. Об этом сообщает Мediasat. Платформа Neosat будет использовать ёмкости спутника BulgariaSat-1, который был отправлен в космос в 2017 году компанией Bulgaria Sat. Последнюю в настоящее время полностью контролирует Заяков – после её отделения от компании Bulsatcom.

Совладельцем платформы Neosat является и бывший технический директор компании Hellas Sat Георгий Скикос, который также является акционером компании Bulgaria Sat и партнёром Заякова по этому бизнесу.

Инвестиции в новый проект были проведены через ещё одну компанию бизнесмена – Deltacom Electronics, которая также займётся производством устройств для приёма телевизионного сигнала. Цель компании состоит в том, чтобы создать платформу с «полной вертикальной интеграцией», что означает, что компания сама сможет обеспечить себя большинством составляющих, необходимых для создания такой службы – от спутникового сигнала до приёмников и продаж.

Новый оператор начнёт работу с 1 июня, в его предложении будет более 210 телеканалов, 120 из которых будут транслироваться в разрешении HD. На первоначальном этапе подписка на платформу будет продаваться через интернет, с последующим расширением перечня услуг и списка партнёров.

Напомним, оператор спутникового телевидения Viasat в начале апреля запатентовал программное обеспечение, которое позволяет осуществлять автоматическую настройку тюнеров со спутниковой антенной.

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