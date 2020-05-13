Рассылки, видео и подкасты: как выживают СМИ во время пандемии

Всемирная газетная ассоциация (WAN-IFRA) провела масштабное исследование, чтобы выяснить как разные издатели из разных стран мира адаптировались под новые условия, возникшие из-за пандемии коронавируса.

Первым нововведением была организация удаленной работы. Из 104-х респондентов 30% заявили, что перевели на дистанционную работу большую часть персонала.

Вторым нововведением было внедрение такого маркетингового инструмента, как рассылки. 55% из 91 издателей, опрошенных ассоциацией, сказали, что запустили новые рассылки в период пандемии. Третьим шагом стало активное использование инфографики (49%). Четвертым — внедрение видеоформатов (30%). Пятым — подкастов (16%).

К примеру, голландская онлайн-газета NU.nl создала push-уведомление о коронавирусе, которое отправляется ежедневно в 21.30 и ведет читателя к сводке новостей за день. На уведомление подписались 245 тыс. пользователей.

Также 81% СМИ предложили уже имеющимся подписчикам бесплатный доступ к контенту о пандемии. В итоге, им удалось нарастить трафик и привлечь новых подписчиков. К примеру, американский журнал The Atlantic после снятия ограничений на доступ к контенту привлек 36 тыс. новых подписчиков в течение 4-х недель.

Примерно 25% опрошенных издателей сказали, что их журналисты столкнулись с препятствиями со стороны властей в освещении пандемии COVID-19.

Напомним: ранее стало известно, что рекламодатели предпочитают медиаканалы ритейл-компаний классическим СМИ.

Читайте также:

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!