Интервью Гордона используют против Поклонской

Прокуратура АРК использует интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим российским прокурором Крыма, депутатом Госдумы России Натальей Поклонской в уголовном производстве против нее. Об этом сообщил прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копийка, передают «Крым.Реалии».

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что интервью Поклонской Гордону оскорбляет тех, кто сейчас в Крыму лишен свободы, в том числе, из-за действий Поклонской. Накануне на данное интервью также отреагировал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич. Он отметил, что «лица, которые напрямую способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан». Реакции самой Поклонской и Гордона на критику данного интервью пока не последовало.

До аннексии Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на аннексированном полуострове. Поклонскую избрали в Госдуму России на выборах, которые устроила Москва на полуострове. Украина и Запад не признали эти выборы.

На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран.

Напомним, от России требуют освободить крымских журналистов, сейчас российские власти удерживают пять человек.

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Фото: «Радио Свобода»

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