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Каннский рынок и Tribeca запускают программу виртуальной реальности

от Telekritika
От Telekritika 182
Главная Кино Каннский рынок и Tribeca запускают программу виртуальной реальности

В рамках Marché du Film Online.

Marché du Film организует Cannes XR Virtual (Cannes XR 2020) в качестве отдельного онлайн-мероприятия с 22 по 26 июня. Об этом пишет Variety.

Так, в рамках Marché du Film Online, Cannes XR Virtual будет транслировать конференции, питчинги и презентации проектов в режиме реального времени на кинофестивале Tribeca и на сайтах Kaleidoscope и Marché du Film.

Cannes XR будет организован совместно с Музеем других реальностей, виртуальной художественной галереей, представляющей работы художников VR со всего мира. Событие будет доступно для пользователей в формате VR через приложение MOR в Steam, Viveport и Oculus.

«После подготовки программы в Каннах, где мы впервые расширили виртуальную реальность до Палм-Бич, нам пришлось заново изобрести Cannes XR и найти способ разместить его в интернете», — сказал Жером Пайяр, исполнительный директор Marché du Film.

VeeR, китайская всемирная VR-платформа, будет курировать VeeR 360 Cinema, конкурс из 360 фильмов. Победителю будет вручена награда VeeR Future Award, и денежный бонус с премиальным дистрибутивным пакетом на сумму $10 тыс, который включает в себя глобальную маркетинговую кампанию, онлайн-дистрибуцию и LBE, а также китайскую локализацию.

Среди подтвержденных участников в Cannes XR Virtual: Тодд Шейман, глава отдела иммерсивного искусства в Google; Колум Слевин, руководитель медиа и ARVR Experiences в Facebook; Ишита Капур, директор отдела смешанного контента и партнерских отношений в Microsoft; Джиншу Чен из VeeR; Джейк Салли, руководитель отдела разработки в RYOT / Verizon; и исполнительный продюсер Intel Studios Сара Вик.

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Фото: unplash

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