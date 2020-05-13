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Журнал «Натали» анонсировал первый digital-номер

от Telekritika
От Telekritika 176
Главная Диджитал Журнал «Натали» анонсировал первый digital-номер

Издание виртуализируется.

Журнал «Натали» анонсировал первый digital-номер, передает пресс-служба. Издатель использовал цифровые технологии в материалах: от внедрения YouTube-роликов до перехода в онлайн-магазины.

Читателей ждет много интерактива, объемного иллюстратива, а также возможность просмотра видео. Теперь журнал можно не только читать и смотреть, но и слушать на сайте flipsnack.com.

«Теперь наши страницы оживут: появится больше драматургии и яркости. Кроме уже полюбившихся авторских статей, мы поделимся увлекательным визуальным-контентом», — прокомментировала главный редактор журнала Ирина Трухачева.

Читатели смогут полностью вовлечься в созданный виртуальный мир – заняться спортом с певицей Анной Добрыдневой, купить стильную сезонную одежду от известных брендов, почерпнуть кулинарные рецепты от ресторатора Евгения Клопотенко и многое другое. Обложку нетривиального выпуска украсила певица Ирина Билык.

Напомним: ранее стало известно, что журнал Glamour лишил Регину Тодоренко звания «Женщины года» из-за высказываний о домашнем насилии.

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Фото: «Натали» 

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