Apple News+ будет размещать аудиоверсии статей

В последнее время Apple News+ активно работает над созданием и внедрением аудиоконтента. Компания предлагает изданиям-партнерам компенсировать затраты на производство такого контента, передает digiday.com.

Также сервис обещает отчислять медийщикам до 50% от доходов с продажи рекламы под аудиоконтент. При этом будет учитываться и качественно-количественный фактор: аналитики Apple News+ будут анализировать, насколько популярным среди аудитории был контент в течение 30-ти дней.

Но не все так легко и просто. прежде чем размещать свои аудиостатьи, СМИ должны будут доказать Apple, что именно они являются его правообладателями, ведь часто материалы пишутся фрилансерами, договор с которыми не подразумевает использование их текстов третьими сторонами для переформатирования.

Однако далеко не все медиа готовы подключиться к этому проекту. «Мы не видим никаких особых трендов на то, что именно в Apple News+ люди хотят слушать контент», — говорят представители некоторых изданий. Кроме того, аудио изменит привычку потребления контента, потому что слушать нужно дольше, чем читать.

Отметим, что по словам CEO Apple Тима Кука, по состоянию на апрель 2020 года сервис Apple News+ имеет 125 млн ежемесячных активных пользователей. В 2019 году их было 90 млн.

Напомним: ранее Тим Кук объяснил, почему новости в Apple News отбирают вручную.

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Фото: Apple

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